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За допомогою алгоритмів та інструментів ШІ ентузіаст відтворив усю Землю в реальному масштабі 1 до 1, включно з житловими будинками та інтер'єром, розповів @cdngdev у X.

Як штучний інтелект перетворив планету на блоки

Розробник Тейс Сімоніан спочатку планував оцифрувати лише місто Сан-Франциско, однак після перших успішних результатів вирішив масштабувати систему на всі країни.

Для цього він створив алгоритм, який спочатку аналізує рельєф місцевості за даними висот, далі накладає сітку вулиць і силуети будівель із відкритих мап, а на фінальному етапі додає деталі з об'ємних аерознімків.

Я відтворив увесь світ у Minecraft у масштабі 1 до 1. Кожну будівлю на Землі, включно з вашим будинком!– заявив розробник проєкту WorldCraft.

Навчання алгоритму відбувалося за допомогою спеціального методу, де команда з понад 250 штучних агентів опрацьовувала величезні масиви географічних даних і налаштовувала єдиний алгоритм генерації.

Попри те, що створення повного файлу Землі заздалегідь вимагало б близько 2 петабайтів пам'яті, розробник обійшов цю перешкоду: сервер створює потрібні ділянки безпосередньо під час гри на вимогу користувача.

Запуск проєкту викликав величезний ажіотаж серед геймерів, що призвело до тимчасових збоїв у роботі сервера через наплив відвідувачів.

Користувачі вже знаходять у грі свої колишні школи та рідні вулиці. Щоб випробувати систему, гравцям достатньо підключитися до сервера worldcraft.gg у версії Minecraft Java Edition 26.2 та ввести команду з потрібними координатами.