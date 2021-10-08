Вульгарні жарти та флірт: Blizzard продовжує видаляти небажаний контент з World of Warcraft

Розробники з Blizzard продовжують "чистити" свої відеоігри від неприйнятного контенту. Цього разу вони вирішили взятися за вульгарні жарти, флірт та неоднозначні фрази.

Напевно, всі шанувальники відеоігор Blizzard знають, що ця компанія опинилася в центрі масштабного та дуже неприємного скандалу. На тлі цього її керівництво почало не лише звільняти фігурантів цієї справи, а й активно "чистити" свої проєкти від різноманітного небажаного контенту.

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Яскравим підтвердженням цих слів може слугувати ситуація з картинами у відеогрі World of Warcraft. Нагадаємо, що кілька тижнів тому представники Blizzard відредагували два зображення, які існували в грі з часів ванільної версії. А вже цього разу з'явилася інформація про те, що розробники з цієї компанії взялися за репліки персонажів. Помітили це геймери, які грали на тестових серверах оновлення 9.1.5 для World of Warcraft.

Йдеться про вульгарні жарти, флірт та фрази, які можна віднести до двозначних. Загалом це ті репліки, які можна активувати, прописавши в чаті команду "/joke" чи "/flirt". Судячи з добірки, яку підготував портал Wowhead, поки розробники вирізали лише найвідвертіші фрази. Ось лише деякі видалені висловлювання:

Ельфійка крові: "Це маназмій у твоїй кишені, чи ти просто радий мене бачити?"

Гоблін: "Каталася коли-небудь на ракеті? У мене величезна"

Таурен: "Гомогенізований? Ні, мені дівчата подобаються"

Пандарен: "Агов, гаряча штучка. Хочеш спробувати розведення в неволі?"

Тролиха: "У розлюченому стані та в спеку, самка троля, може спаровуватися понад 80 разів за одну ніч. Ви готові?"

Представниця людей: "Чому всі одразу ж припускають, що я знаюся в шитті та приготуванні їжі?"

Механогном: "Так, у мене є налаштування вібрації! Чому всі продовжують питати про це?"

Усього ж було видалено майже сотню унікальних реплік, а з повним їх списком можна ознайомитися за цим посиланням. Наостанок варто відзначити, що представники компанії Blizzard поки ніяк не коментували цю ситуацію. Але можна припустити, що це все ж таки частина їхньої нової політики.