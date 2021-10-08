Наверное, все поклонники видеоигр Blizzard знают, что эта компания оказалась в центре масштабного и очень неприятного скандала. На фоне этого ее руководство начало не только увольнять фигурантов этого дела, но и активно "чистить" свои проекты от разнообразного нежелательного контента.

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Ярким подтверждением этих слов может служить ситуация с картинами в видеоигре World of Warcraft. Напомним, что несколько недель назад представители Blizzard отредактировали два изображения, которые существовали в игре со времен ванильной версии. А на этот раз появилась информация о том, что разработчики из этой компании взялись за реплики персонажей. Заметили это геймеры, которые играли на тестовых серверах обновления 9.1.5 для World of Warcraft.

Речь идет о пошлых шутках, флирте и фразах, которые можно отнести к двузначным. В целом это те реплики, которые можно активировать, прописав в чате команду "/joke" или "/flirt". Судя по подборке, которую подготовил портал Wowhead, пока разработчики вырезали только самые откровенные фразы. Вот лишь некоторые удаленные высказывания:

Эльфийка крови: "Это маназмей в твоем кармане, или ты просто рад меня видеть?"

Гоблин: "Каталась когда-нибудь на ракете? У меня огромная"

Таурен: "Гомогенизированный? Нет, мне девушки нравятся"

Пандарен: "Эй, горячая штучка. Хочешь попробовать разведения в неволе?"

Тролиха: "В разъяренном состоянии и в жару, самка тролля, может спариваться более 80 раз за одну ночь. Вы готовы?"

Представительница людей: "Почему все сразу же предполагают, что я разбираюсь в шитье и приготовлении пищи?"

Механогном: "Да, у меня есть настройки вибрации! Почему все продолжают спрашивать об этом?"

Всего же было удалено почти сотню уникальных реплик, а с полным их списком можно ознакомиться по этой ссылке. Напоследок стоит отметить, что представители компании Blizzard пока никак не комментировали эту ситуацию. Но можно предположить, что это все же часть их новой политики.