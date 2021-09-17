Наверное, почти все пользователи сети знают, что компания Blizzard оказалась в центре громкого скандала. На фоне этого ее руководство начало не только увольнять некоторых работников, но и "чистить" свои видеоигры от нежелательного контента.

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Сначала в такой список попали предметы, достижения и персонажи, которые были названы в честь уволенных сотрудников. Затем разработчики из Blizzard исправили различные названия, которые могли звучать вульгарно. Правда, кажется, на этом они решили не останавливаться. Недавно в сети появилась информация о том, что на этот раз представители компании взялись за исправление картин из видеоигры World of Warcraft.

Стоит начать с того, что на тестовых серверах этой игры вышло довольно интересное обновление. Казалось, что разработчики просто улучшили качество внутриигровых картин. Но оказалось, что они также серьезно отредактировали сразу два изображения, которые существовали в этой игре еще со времен ванильной версии. Речь идет о портрете гордой леди, который можно найти в имении с названием "Черный ворон", и о картине, на которой изображена полуобнаженная женщина в нижнем белье (находится в штабе ШРУ). В первом случае разработчики изменили внешность дамы, а также сделали ее наряд не таким откровенным. А вот женщину в нижнем белье они вообще удалили из полотна, а теперь на ее месте можно увидеть натюрморт.

Как изменились картины / Фото с портала Wowhead

Наверное, нетрудно догадаться, какой была реакция поклонников World of Warcraft. В целом они недовольны таким решением, а также активно высмеивают его в сети. А вот представители Blizzard, которые даже не анонсировали эти изменения, пока никак эту ситуацию не комментировали.