Оригінальна гра отримала масове визнання критиків у 2015 році. Тож розробник CD Projekt Red спочатку обіцяв оновлення для апаратного забезпечення наступного покоління у 2020 році.

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Велике оновлення третього "Відьмака"

Гравці можуть з нетерпінням чекати можливості ще раз зіграти в The Witcher 3 незабаром. Оскільки в новому прес-релізі нарешті зазначено конкретну дату виходу The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition – 14 грудня.

Шанувальники, які вже мають копію оригінальної гри для PS4, Xbox One або ПК, отримають оновлення безкоштовно, а версії гри останнього покоління отримають подібне оновлення з новим вмістом пізніше.

Випуск нового покоління The Witcher 3: Wild Hunt надає гравцям безліч нових покращень і додаткового контенту. В оновленій версії буде функція трасування променів, швидше завантаження та інтеграція кількох модів у гру.

Також буде новий контент для гри, натхненний серіалом The Witcher Netflix, якого раніше не бачили. Планується фізичний реліз The Witcher 3: Wild Hunt, дата якого буде оголошена найближчим часом.

The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition містить вражаючу кількість вмісту та вдосконалень, які, безсумнівно, спонукають багатьох шанувальників гри повернутися до неї для повторного проходження.