Перший пацієнт з мозковим чипом Neuralink не спав всю ніч, граючи в Civilization 6

Ілон Маск нарешті досяг вирішальної точки в розвитку технології Neuralink. Не так давно він оголосив про успішне тестування на людині й навіть показав пацієнта, який першим у світі отримав мозковий імплантат компанії.

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Хоча це все ще експериментальна технологія, далека від серійного випуску, вона дозволила першій людині з інвалідністю отримати більший рівень свободи та автономії, в тому числі можливість грати всю ніч в Sid Meier's Civilization 6.

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У січні співзасновник Neuralink Ілон Маск написав у X/Twitter, що компанія імплантувала свій перший інтерфейс між мозком і комп'ютером у голову пацієнта, який "добре одужує" після операції. Мільярдер також натякнув тоді, що імплантат функціонує добре і виявив "багатообіцяючий нейронний сплеск".

У наступному лютневому оновленні Маск прокоментував, що неназваний пацієнт, схоже, повністю одужав і навіть зміг використовувати імплантат для маніпулювання комп'ютерним курсором за допомогою однієї лише думки .

. Нарешті, 20 березня Neuralink опублікувала своє власне оновлення X у вигляді дев'ятихвилинного прямого ефіру, в якому 29-річний пацієнт Ноланд Арбо використовував технологію для гри в цифрову версію шахів, обговорюючи при цьому, як життя з експериментальним помічником змінило його життя.

Це було схоже на використання сили на курсорі, і я міг змусити його рухатися куди завгодно, просто дивився кудись на екран, і він рухався туди, куди я хотів, і це був такий дикий досвід,

– пояснив Арбо.

29-річний пацієнт розповів, що після травми хребта внаслідок нещасного випадку він втратив чутливість 8 років тому, зазнавши паралічу нижче плечей. Він захотів стати волонтером у дослідженні Neuralink через бажання бути частиною чогось, що, на його думку, "може змінити світ".

Арбо розповів, що імплантат дав йому свободу грати всю ніч у Sid Meier's Civilization 6, чого він не міг робити самостійно до операції..

"Одного разу, коли мені вперше дали повний контроль над цим [технологією Neuralink], я фактично не спав до [...] 6 ранку, граючи в Civilization 6", – каже Арбо, додаючи, що "воно того варте" і це "найкращий спосіб сказати, що це було приголомшливо".

Арбо пояснив, що до операції він майже відмовився від гри Civilization 6, оскільки потребував "повної допомоги" від іншої людини, щоб грати, а тривалі ігрові сесії були неможливими через велику кількість часу, який займає гра.

"Тож для мене було неможливо грати в повноцінну гру. Тепер я можу буквально просто лежати в ліжку і грати досхочу. Чесно кажучи, найбільшим обмеженням на цьому етапі було чекати, поки імплантат зарядиться після того, як я використаю весь заряд", – пояснив пацієнт.

У наступній презентації Neuralink, розміщеній на X, 29-річний чоловік також розповів, що імплантат дозволив йому грати в Mario Kart 8: Deluxe, використовуючи нейронні сигнали, розшифровані технологією BCI.