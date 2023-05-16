Гарний шутер для слабких комп'ютерів: системі вимоги Warhammer 40,000: Boltgun
16 травня 2023, 11:14Читать новость на русском
Джерело:Focus Entertainment
Розробники зі студії Auroch Digital опублікували системні вимоги динамічного шутера Warhammer 40,000: Boltgun. Майбутня гра не вимагає потужного комп'ютера, тож доступнак практично для всіх геймерів.
Warhammer 40,000: Boltgun стилізована під олдскульні ігри 2000-х років. Тож шутер і не вимагає потужного комп'ютера.
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Низькі налаштування (1080p, 30 fps)
- операційна система: 64-розрядна Windows 10;
- процесор: Intel Core i3-2120 або AMD Phenom II X4 965;
- відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 560 або AMD Radeon HD 7770;
- оперативна пам'ять: 8 Гб;
- місце на накопичувачі: 5 Гб.
Трейлер гри Warhammer 40,000: Boltgun – дивіться відео
Ультра-налаштування (1080p, 60 fps)
- операційна система: 64-розрядна Windows 10;
- процесор: Intel Core i5-8400 або AMD Ryzen 5 1500X;
- відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 Ti або AMD Radeon RX 580;
- оперативна пам'ять: 8 Гб;
- місце на накопичувачі: 5 Гб.