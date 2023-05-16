Гарний шутер для слабких комп'ютерів: системі вимоги Warhammer 40,000: Boltgun

16 травня 2023, 11:14
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Джерело:

Focus Entertainment

Розробники зі студії Auroch Digital опублікували системні вимоги динамічного шутера Warhammer 40,000: Boltgun. Майбутня гра не вимагає потужного комп'ютера, тож доступнак практично для всіх геймерів.

Warhammer 40,000: Boltgun стилізована під олдскульні ігри 2000-х років. Тож шутер і не вимагає потужного комп'ютера.

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Низькі налаштування (1080p, 30 fps)

  • операційна система: 64-розрядна Windows 10;
  • процесор: Intel Core i3-2120 або AMD Phenom II X4 965;
  • відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 560 або AMD Radeon HD 7770;
  • оперативна пам'ять: 8 Гб;
  • місце на накопичувачі: 5 Гб.

Трейлер гри Warhammer 40,000: Boltgun – дивіться відео

 

Ультра-налаштування (1080p, 60 fps)

  • операційна система: 64-розрядна Windows 10;
  • процесор: Intel Core i5-8400 або AMD Ryzen 5 1500X;
  • відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 Ti або AMD Radeon RX 580;
  • оперативна пам'ять: 8 Гб;
  • місце на накопичувачі: 5 Гб.
Автор: Василь Денисюк