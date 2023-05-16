Warhammer 40,000: Boltgun стилизована под олдскульные игры 2000-х годов. Так что шутер и не требует мощного компьютера.

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Низкие настройки (1080p, 30 fps)

  • операционная система: 64-разрядная Windows 10;
  • процессор: Intel Core i3-2120 или AMD Phenom II X4 965;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 560 или AMD Radeon HD 7770;
  • оперативная память: 8 Гб;
  • место на накопителе: 5 Гб.

Трейлер игры Warhammer 40,000: Boltgun – смотрите видео

Ультра-настройка (1080p, 60 fps)

  • операционная система: 64-разрядная Windows 10;
  • процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1500X;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 Ti или AMD Radeon RX 580;
  • оперативная память: 8 Гб;
  • место на накопителе: 5 Гб.