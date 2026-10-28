Розробник Kingdom Come став жертвою кібератаки

Що сталося зі студією

Warhorse Studios, яка зараз також розробляє RPG за "Володарем перснів", оголосила про інцидент на своєму сайті, пише Game Developer. Компанія підтвердила, що хакери отримали доступ до її систем і даних.

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Повний масштаб атаки студія поки не з'ясувала і подробиць не розкрила. Вона співпрацює з експертами з кібербезпеки, щоб оцінити наслідки. Warhorse належить Fellowship Entertainment, яка виникла як відгалуження Embracer. Вона повністю контролює студію.

Генеральний директор Warhorse Мартін Фрівальдський назвав те, що сталося, серйозним інцидентом для студії та всіх, кого він зачепив.

Наш першочерговий пріоритет – убезпечити системи, з'ясувати повний обсяг витоку та зробити необхідні кроки, щоб захистити наших співробітників, партнерів і спільноту– прокоментував генеральний директор Warhorse Studios Мартін Фрівальдський.

Він додав, що компанія спрямовує на вирішення проблеми потрібні ресурси й повідомить більше, щойно зможе зробити це відповідально.

Чим небезпечні такі атаки для студій

Дані, які отримують хакери, можуть мати багато наслідків для компанії та її працівників. Зловмисники можуть оприлюднити в інтернеті платіжні дані співробітників, зокрема номери соціального страхування чи їхні міжнародні аналоги. Якщо хакери дістануть доступ до внутрішніх файлів, під загрозою опиняються й проєкти, над якими студія працює просто зараз.

Приклад такого сценарію – атака на розробника Pokémon, студію Game Freak, у 2024 році. Тоді витік зачепив дані 2600 співробітників. Хакери також оприлюднили інформацію про розробку, зокрема матеріали з ресурсами, концепт-арти й плани щодо неанонсованих ігор.

Наразі невідомо, чи зрівняється атака на Warhorse за масштабом із тією, що сталася в Game Freak. Студія обіцяє ділитися новою інформацією, щойно матиме змогу.