"Моє золотце": компанія Warner Bros. запатентувала унікальну систему із дилогії Middle-earth

Компанія Warner Bros. запатентувала унікальну систему Nemesis із дилогії Middle-earth. Цікаво, що їх встигли вже розкритикувати навіть колеги по відеоігровому цеху.

Компанію Warner Bros. критикують зараз, бо її представники прийняли дуже непопулярне рішення. Вони вирішили запатентувати унікальну систему Nemesis із дилогії Middle-earth, хоча не дуже часто у цій сфері можна почути щось подібне.

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Систему Nemesis цілком можна назвати революційною та проривною у сфері відеоігор. Свого часу її поява викликала справжній фурор, хоча й варто відзначити, що вона ще не виглядає ідеальною. Але очевидно, що потенціал у такої моделі неймовірний, щоправда, поки його не поспішають розкривати. Коротко про Nemesis: у цій системі NPC існують у певній ієрархії та запам'ятовують всі взаємодії із головним героєм, які можуть впливати на їх зовнішній вигляд та навіть кар'єрний успіх. Система створювала масу унікальних ситуацій та сюжетів, а також робила проходження відеогри цікавішим.

Компанія Warner Bros. намагалась запатентувати систему Nemesis ще з 2015, але всі ці роки їй відмовляли. Проте, зараз все змінилося, бо з 23 лютого патент на цю модель вступає у дію. Також цікаво, що дійсним він буде до 2035 року, якщо будуть сплачуватися обов'язкові внески. Тепер всі розробники мають зв'язуватися із Warner Bros. для отримання ліцензії на використання системи Nemesis. Зрозуміло, що ніхто не забороняє створювати аналогічні речі, але тепер вони не повинні повторювати цю модель.

Цікаво, що більшість розробників відеоігор розкритикували таке рішення цієї компанії. Колегам по цеху не подобається сама ідея патентування, вони вважають, що вся індустрія відеоігор побудована на запозиченні та переосмисленні різних елементів. Авторам дилогії Middle-earth навіть згадали, що свого часу вони запозичили немало механік у серії Assassin's Creed. Також розробники критикують сам патент, бо він дуже обширний та його легко порушити. Більшість розробників впевнені, що таке рішення лише шкодить розвитку індустрії відеоігор.

Огляд системи Nemesis від Game Maker's Toolkit – відео