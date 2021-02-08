Компания Warner Bros. запатентовала уникальную систему Nemesis с дилогии Middle-earth. Интересно, что их успели раскритиковать даже коллеги по видеоигровому цеху.

Компанию Warner Bros. критикуют сейчас, потому что ее представители приняли очень непопулярное решение. Они решили запатентовать уникальную систему Nemesis с дилогии Middle-earth, хотя нечасто в этой сфере можно услышать нечто подобное.

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Систему Nemesis вполне можно назвать революционной и прорывной в сфере видеоигр. В свое время ее появление вызвало настоящий фурор, хотя и стоит отметить, что она еще не выглядит идеальной. Но очевидно, что потенциал у такой модели невероятный, правда, пока его не спешат раскрывать. Коротко о Nemesis: в этой системе NPC существуют в определенной иерархии и запоминают все взаимодействия с главным героем, которые могут влиять на их внешний вид и даже карьерный успех. Система создавала массу уникальных ситуаций и сюжетов, а также делала прохождения видеоигры интереснее.

Компания Warner Bros. пыталась запатентовать систему Nemesis еще с 2015, но все эти годы ей отказывали. Однако, сейчас все изменилось, потому что с 23 февраля патент на эту модель вступает в действие. Также интересно, что действительным он будет до 2035 года, если будут выплачиваться обязательные взносы. Теперь всем разработчикам надо связываться с Warner Bros. для получения лицензии на использование системы Nemesis. Понятно, что никто не запрещает создавать аналогичные вещи, но теперь они не должны повторять эту модель.

Интересно, что большинство разработчиков видеоигр раскритиковали такое решение этой компании. Коллегам по цеху не нравится сама идея патентования, они считают, что вся индустрия видеоигр построена на заимствовании и переосмыслении различных элементов. Авторам дилогии Middle-earth даже вспомнили, что в свое время они позаимствовали немало механик в серии Assassin's Creed. Также разработчики критикуют сам патент, потому что он очень обширный и его легко нарушить. Большинство разработчиков уверены, что такое решение только вредит развитию индустрии видеоигр.

Обзор системы Nemesis от Game Maker's Toolkit – видео