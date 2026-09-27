Прощавайте, фріки та щури: у Warzone нарешті з'явиться перемикач, про який гравці благали роками

Реліз Call of Duty Modern Warfare 4 здійснить мрію величезної кількості прихильників Warzone, виправивши багаторічну проблему, що шкодила ігровому процесу та атмосфері гри.

Шутер Call of Duty: Warzone роками потерпав від навали абсурдних і комічних скінів, які повністю руйнували бойову атмосферу та подекуди дарували перевагу їхнім "носіям". Однак із виходом Modern Warfare 4 розробники нарешті запропонують гравцям довгоочікуване рішення, інформує callofduty.com.

Кінці у воду для кумедних оперативників

Команда розробників оголосила про впровадження спеціального перемикача, який дозволить приховати неналежне вбрання персонажів із попередніх частин франшизи.

Нова функція з'явиться зі стартом першого сезону оновленої Modern Warfare 4 та працюватиме виключно у режимі "королівської битви". Якщо активувати цей фільтр у налаштуваннях, усі суперники та напарники у лобі чи безпосередньо під час матчу змінять свій вигляд на реалістичних бійців із Modern Warfare 4.

При цьому чудернацькі скіни персонажів, на кшталт Ґрута чи величезного щура, просто зникнуть із вашого екрана.

Як працюватиме фільтр: дивіться відео

See Call of Duty: Warzone your way.



Starting with Season 1, a new Operator Skin toggle lets you display only MW4 Operators in game. Learn more: https://t.co/VwXF5mebTw pic.twitter.com/mkkC6M3lar — Call of Duty (@CallofDuty) September 24, 2026

Варто зазначити, що за замовчуванням розробники вимкнуть цю функцію, тож кожен користувач зможе налаштувати візуальне сприйняття гри під власні вподобання.

Крім того, новшество впливає лише на те, що бачить конкретний гравець на своєму моніторі. Тобто власний обраний скін не зміниться, навіть якщо він походить зі старих частин серії.

Ми знаємо, що деяким гравцям подобається таке різноманіття, тоді як інші воліли б, аби Call of Duty: Warzone більше відповідала світу останнього релізу,

– прокоментували розробники Activision у спеціальному блозі.

Гнів спільноти через недоречний зовнішній вигляд оперативників визрівав декілька років і досяг піка за часів Black Ops 6. Тоді у гру масово додавали монстрів, анімованих персонажів та яскраві брендові колаборації, які дисонували з похмурим військовим сетингом.

Це навіть стало одним з мотивів маркетингу Battlefield 6, розробники якої обіцяли реалізм на противагу грі колег.

Врешті автори CoD визнали помилки та пообіцяли повернутися до суворих і реалістичних образів у Modern Warfare 4, хоча, звісно, ми ще точно побачимо нові чудернацькі скіни, але тепер їх хоча б можна буде вимкнути.