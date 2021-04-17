У Warzone з'явилась нова зброя, яка миттєво посіяла хаос – гравці вимагають негайно її прибрати

Мова йде про новий пістолет "Сикова", який нещодавно з'явився в популярній королівській битві та вже вразив гравців своєю "ненормальною" вогневою міццю. Детальніше у матеріалі.

Спільноту шанувальників Call of Duty: Warzone сколихнула неприємна звістка – балансу в грі, схоже, знову прийшов кінець. Виною всьому нещодавно доданий пістолет "Sykov", який буквально сіє хаос на полі бою.

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Однією з особливостей Warzone, є те, що кожну зброю можна "прокачувати" та налаштовувати під себе за допомогою різноманітних деталей. Сам по собі пістолет Сикова не несе аж такої загрози, проте якщо все ж "апгрейднути" його до потрібного рівня – він перетворюється в настільки смертоносне знаряддя, що й годі собі уявити.

Все тому, що нова зброя може використовуватися в акімбо-варіанті (по пістолету в кожній руці), в автоматичному режимі, ще й з магазином на 80 патронів. Саме така "збірка" виявилася надзвичайно ефективною, що підтверджують ролики професійних і не тільки гравців, які миттєво почали ширитися мережею.

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Відомий контентмейкер з Warzone JGOD у своєму твітері окрім ролика також поділився детальною статистикою "Сикова" і зазначив, що у пістолета напрочуд низький TTK: від 239 мілісекунд до 307 мілісекунд. Він підкреслив, що попри те, що грати з таким пістолетом "вельми весело" ця зброя просто "зламана" і це надзвичайно негативно позначиться на балансі гри.

TTK – Time To Kill – (час на вбивство) час, який потрібен на вбивство супротивника з певної зброї.

Інші гравці також вже забили на сполох, адже нова зброя дійсно загрожує перетворити Warzone з цікавого тактичного шутера в простий "дезматч" в якому все вирішуватиме наявність в тебе пістолету Сикова та твої навички стрільби з нього. Зокрема, один з коментаторів під відео JGOD, де останній написав: "Sykov = fun" зазначив:

Коли ти єдиний, хто його використовує, можливо... Не впевнений, що у тебе буде така ж думка, коли тебе почнуть вбивати з нього в кожній грі. Схоже на черговий провал розробників, що додали ще один занадто сильний пістолет, який, ймовірно, зіпсує гру протягом наступних кількох тижнів.

І справді, це не вперше, коли в Warzone додають нову зброю, яка одразу починає домінувати в грі й отримує "нерф" лише через кілька тижнів. Проте, схоже зараз ситуація трохи інша, адже маса гравців вже просять зробити щось із пістолетом Сикова, це зайвий раз підтверджує його надзвичайну смертоносність.

Розробники поки що ніяк не коментують занепокоєння спільноти та невідомо чи внесуть відповідні зміни в найближчому майбутньому, тож якщо ви хочете спробувати неймовірну вогневу міць Сикова – у вас ще є шанс.