В Warzone появилась новая оружие, мгновенно посеяла хаос – игроки требуют немедленно ее убрать
Речь идет о новом пистолет "Сыкова", который недавно появился в популярной королевской битве и уже поразил игроков своей "ненормальной" огневой мощью. Подробнее в материале.
Источник:24 канал
Сообщество поклонников Call of Duty: Warzone всколыхнуло неприятное известие – балансу в игре, похоже, снова пришел конец. Виной всему недавно добавленный пистолет "Sykov", который буквально сеет хаос на поле боя.
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Одной из особенностей Warzone, является то, что каждое оружие можно "прокачивать" и настраивать под себя с помощью различных деталей. Сам по себе пистолет Сыкова не несет такой большой угрозы, однако если все же "апгрейднуть" его до нужного уровня – он превращается в столь смертоносное орудие, что трудно себе даже представить.
Все потому, что новое оружие может использоваться в акимбо-варианте (по пистолету в каждой руке), в автоматическом режиме, еще и с магазином на 80 патронов. Именно такая "сборка" оказалась чрезвычайно эффективной, что подтверждают ролики профессиональных и не только игроков, которые мгновенно стали распространяться сетью.
Известный контентмейкер с Warzone JGOD в своем твиттере кроме ролика также поделился подробной статистикой "Сыкова" и отметил, что у пистолета удивительно низкий TTK от 239 миллисекунд до 307 миллисекунд. Он подчеркнул, что несмотря на то, что играть с таким пистолетом "весьма весело" это оружие просто "сломано" и это очень негативно скажется на балансе игры.
Другие игроки также забили тревогу, ведь новое оружие действительно грозит превратить Warzone с интересного тактического шутера в простой "дезматч" в котором все будет решать наличие у тебя пистолета Сыкова и твои навыки стрельбы из него. В частности, один из комментаторов под видео JGOD, где последний написал: "Sykov = fun" отметил:
Когда ты единственный, кто его использует, возможно ... Не уверен, что у тебя будет такая же мысль, когда тебя начнут убивать из него в каждой игре. Похоже очередной провал разработчиков, добавивших еще один очень сильный пистолет, который, вероятно, испортит игру в течение следующих нескольких недель.
И действительно, это не первый раз, когда в Warzone добавляют новое оружие, которое сразу начинает доминировать в игре и получает "нерф" только через несколько недель. Однако, похоже сейчас ситуация несколько иная, ведь масса игроков уже просят сделать что-то с пистолетом Сыкова, что лишний раз подтверждает его чрезвычайную смертоносность.
Разработчики пока никак не комментируют беспокойство сообщества и неизвестно внесут ли они соответствующие изменения в ближайшем будущем, так что если вы хотите попробовать невероятную огневую мощь Сыкова – у вас еще есть шанс.
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