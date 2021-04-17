Речь идет о новом пистолет "Сыкова", который недавно появился в популярной королевской битве и уже поразил игроков своей "ненормальной" огневой мощью. Подробнее в материале.

Сообщество поклонников Call of Duty: Warzone всколыхнуло неприятное известие – балансу в игре, похоже, снова пришел конец. Виной всему недавно добавленный пистолет "Sykov", который буквально сеет хаос на поле боя.

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Одной из особенностей Warzone, является то, что каждое оружие можно "прокачивать" и настраивать под себя с помощью различных деталей. Сам по себе пистолет Сыкова не несет такой большой угрозы, однако если все же "апгрейднуть" его до нужного уровня – он превращается в столь смертоносное орудие, что трудно себе даже представить.

Все потому, что новое оружие может использоваться в акимбо-варианте (по пистолету в каждой руке), в автоматическом режиме, еще и с магазином на 80 патронов. Именно такая "сборка" оказалась чрезвычайно эффективной, что подтверждают ролики профессиональных и не только игроков, которые мгновенно стали распространяться сетью.

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Известный контентмейкер с Warzone JGOD в своем твиттере кроме ролика также поделился подробной статистикой "Сыкова" и отметил, что у пистолета удивительно низкий TTK от 239 миллисекунд до 307 миллисекунд. Он подчеркнул, что несмотря на то, что играть с таким пистолетом "весьма весело" это оружие просто "сломано" и это очень негативно скажется на балансе игры.

TTK – Time To Kill – (время на убийство) время, которое требуется на убийство противника с определенной оружия.

Sykov Pistol

1st DMG 11m/2nd Damage 20m:

27/23 to Stomach and Limbs

35/29 to Chest and Head



880 RPM with or Without Trigger in Full Auto



Close TTK is 8-10 Shots to Kill

477ms-614ms



239ms-307ms in Akimbo (Broken) — James - JGOD (@JGODYT) April 15, 2021

Другие игроки также забили тревогу, ведь новое оружие действительно грозит превратить Warzone с интересного тактического шутера в простой "дезматч" в котором все будет решать наличие у тебя пистолета Сыкова и твои навыки стрельбы из него. В частности, один из комментаторов под видео JGOD, где последний написал: "Sykov = fun" отметил:

Когда ты единственный, кто его использует, возможно ... Не уверен, что у тебя будет такая же мысль, когда тебя начнут убивать из него в каждой игре. Похоже очередной провал разработчиков, добавивших еще один очень сильный пистолет, который, вероятно, испортит игру в течение следующих нескольких недель.

While you’re the only one using it maybe... Not sure you’ll have the same opinion when you start getting killed by it every game. Seems like another example of the devs introducing another ridiculously OP gun, which will likely ruin the game for the next few weeks. ‍♂️ — Jake Heasman (@jakeheasman) April 15, 2021

И действительно, это не первый раз, когда в Warzone добавляют новое оружие, которое сразу начинает доминировать в игре и получает "нерф" только через несколько недель. Однако, похоже сейчас ситуация несколько иная, ведь масса игроков уже просят сделать что-то с пистолетом Сыкова, что лишний раз подтверждает его чрезвычайную смертоносность.

Разработчики пока никак не комментируют беспокойство сообщества и неизвестно внесут ли они соответствующие изменения в ближайшем будущем, так что если вы хотите попробовать невероятную огневую мощь Сыкова – у вас еще есть шанс.