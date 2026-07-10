В Україні запустили нову кіберспортивну команду й оголосили амбітну ціль

Фінтех-гігант W Group, відомий завдяки криптобіржі WhiteBIT, офіційно виходить на ринок професійного геймінгу. Компанія оголосила про створення власної кіберспортивної команди WhiteBIT Team (WBT), яка вже встигла здобути перші титули на українській та міжнародній аренах.

Досвідчені кадри та перший тріумф

Поява WhiteBIT Team стала логічним продовженням розвитку маркетплейсу ігрових скінів white.market, який роками працює з аудиторією фанатів Counter-Strike. Як розповіли представники команди 24 Каналу, до складу нової організації увійшли перспективні українські гравці: капітан Кирило "marat2k" Самсонюк, снайпер Андрій "tired73" Глушко, а також Михайло "svemyy" Сверчков, Данило "fl1per" Саламаха та Дарій "NxStep" Степовий.

Особливу увагу привернув тренерський штаб. Команду очолив Михайло "kane" Благін – відома постать у світі CS:GO, який привів Gambit Esports до перемоги на Major у 2017 році та успішно працював із Natus Vincere. Разом із ним тренувати гравців буде Олександр "Psycho" Злобін.

Ми стежимо за тим, як розвивається аудиторія, як змінюється індустрія та який потенціал має кіберспорт. Саме тому запуск WhiteBIT Team є природним і логічним кроком для W Group. Ми прагнемо побудувати потужну кіберспортивну інфраструктуру із системою розвитку талантів та новими можливостями для спільноти,

– прокоментував засновник і президент W Group та WhiteBIT Володимир Носов.

Ще до офіційної презентації колектив продемонстрував серйозну підготовку. Гравці вибороли "золото" на другому етапі Чемпіонату України 2026 від UESF, посіли 3 – 4 місце на міжнародному турнірі ESEA League Season 57 Europe Finals та пройшли кваліфікацію до European Pro League Series 8.

Глобальна стратегія та амбіції

Для W Group створення кіберспортивного клубу – це не просто експеримент, а частина масштабної стратегії на перетині технологій, спорту та цифрових розваг. Компанія вже має солідний бекграунд у традиційному спорті, співпрацюючи з такими гігантами, як футбольні клуби "Барселона" та "Ювентус", національна збірна України з футболу та тенісистка Еліна Світоліна.

Головна спортивна мета WhiteBIT Team – вихід на Counter-Strike Major та закріплення в топі світових рейтингів. Організація планує інвестувати не лише в результати, а й у створення сучасної інфраструктури, аналітику та розвиток фан-спільноти.

Ми хочемо побудувати сучасний кіберспортивний клуб із міцним спортивним фундаментом і тісним зв'язком із фанатами. Нам важливо, щоб команда була не лише про результати, а й про спільноту навколо неї. Саме тому ми плануємо розвивати нові формати взаємодії з аудиторією – через контент, цифрові продукти та досвід, який наближає фанатів до команди,

– додав CEO WhiteBIT Team та white.market Олександр Шаповал.

Екосистема W Group планує використовувати свій досвід у фінансах і блокчейн-технологіях, щоб запропонувати вболівальникам унікальні цифрові продукти. Це допоможе створити стійку організацію з довгостроковими перспективами, де поєднуються дисципліна професійного спорту та інновації геймінг-індустрії.