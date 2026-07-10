Опытные специалисты и первый триумф

Появление WhiteBIT Team стало логическим продолжением развития маркетплейса игровых скинов white.market, который на протяжении многих лет работает с аудиторией фанатов Counter-Strike. Как рассказали представители команды 24 Каналу, в состав новой организации вошли перспективные украинские игроки: капитан Кирилл "marat2k" Самсонюк, снайпер Андрей "tired73" Глушко, а также Михаил "svemyy" Сверчков, Даниил "fl1per" Саламаха и Дарий "NxStep" Степовой.

Особое внимание привлек тренерский штаб. Команду возглавил Михаил "kane" Благин – известная фигура в мире CS:GO, который привел Gambit Esports к победе на Major в 2017 году и успешно работал с Natus Vincere. Вместе с ним тренировать игроков будет Александр "Psycho" Злобин.

Мы следим за тем, как растет аудитория, как меняется индустрия и каким потенциалом обладает киберспорт. Именно поэтому запуск WhiteBIT Team является естественным и логичным шагом для W Group. Мы стремимся построить мощную киберспортивную инфраструктуру с системой развития талантов и новыми возможностями для сообщества,

– прокомментировал основатель и президент W Group и WhiteBIT Владимир Носов.

Еще до официальной презентации команда продемонстрировала серьезную подготовку. Игроки завоевали "золото" на втором этапе Чемпионата Украины 2026 от UESF, заняли 3–4-е места на международном турнире ESEA League Season 57 Europe Finals и прошли квалификацию в European Pro League Series 8.

Глобальная стратегия и амбиции

Для W Group создание киберспортивного клуба – это не просто эксперимент, а часть масштабной стратегии на стыке технологий, спорта и цифровых развлечений. Компания уже имеет солидный опыт в традиционном спорте, сотрудничая с такими гигантами, как футбольные клубы "Барселона" и "Ювентус", национальная сборная Украины по футболу и теннисистка Элина Свитолина.

Главная спортивная цель WhiteBIT Team – выход на Counter-Strike Major и закрепление в топе мировых рейтингов. Организация планирует инвестировать не только в результаты, но и в создание современной инфраструктуры, аналитику и развитие фан-сообщества.

Мы хотим построить современный киберспортивный клуб с прочным спортивным фундаментом и тесной связью с фанатами. Нам важно, чтобы команда была не только о результатах, но и о сообществе вокруг нее. Именно поэтому мы планируем развивать новые форматы взаимодействия с аудиторией – через контент, цифровые продукты и опыт, который сближает фанатов с командой,

– добавил генеральный директор WhiteBIT Team и white.market Александр Шаповал.

Экосистема W Group планирует использовать свой опыт в финансах и блокчейн-технологиях, чтобы предложить болельщикам уникальные цифровые продукты. Это поможет создать устойчивую организацию с долгосрочными перспективами, где сочетаются дисциплина профессионального спорта и инновации гейминг-индустрии.