Атмосферний ретро-шутер віддають безкоштовно у Steam, адже скоро гра зникне назавжди

Гравці в Steam мають можливість безкоштовно забрати до своєї бібліотеки ретро-шутер Witchcraft: Candy Hunt, оскільки на проєкт очікує "делістинг".

PixelCrown Games вирішили назавжди вилучити свою гру з магазину Valve, тож закликали усіх охочих геймерів додати проєкт у свою бібліотеку аби зберегти його назавжди, повідомляє 24 Канал.

Безплатна пригода на пів години

Студія повідомила про намір зняти Witchcraft: Candy Hunt з продажу, оскільки команда повністю переключає свої сили на створення нового проєкту GODSCALE.

Розробники вже направили відповідний запит компанії Valve, тож тепер видалення залежить лише від швидкості обробки заявки модераторами платформи. Творці гри радять геймерам поспішити з додаванням аркади до своєї бібліотеки Steam.

Witchcraft: Candy Hunt – гра у стилі класичних 2D-шутерів із 16-бітною графікою та святковою атмосферою Геловіну.

Головна героїня летить на мітлі та змагається з гарбузовими монстрами, привидами та кажанами. Особливістю ігрового процесу стали коти-помічники: кожне додаткове життя додає на екран пухнастого супутника, який літає поруч і допомагає відстрілювати ворогів.

Трейлер гри: дивіться відео

Для проходження доступно три рівні – Ліс, Цвинтар та Замок, а також п'ять видів магічних заклинань.

Це олдскульний шутер із чарівною піксельною графікою, який занурює вас у геловінську пригоду,

– додали автори з PixelCrown Games у описі гри.

Гравці оцінили проєкт досить позитивно: у Steam гра має 88% схвальних відгуків із 42 рецензій. Користувачі хвалять приємний саундтрек, візуальний стиль та простий ігровий процес.

Водночас як мінус дехто відзначає коротку тривалість проходження, яка складає приблизно 25 хвилин.