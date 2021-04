Нестаріюча класика: ентузіасти працюють над продовженням відеогри Wolfenstein 3D – фото, відео

Група ентузіастів працює над неофіційним продовженням відеогри Wolfenstein 3D. Своїм проєктом вони вже займаються 4 роки, а найближчим часом випустять фінальну версію.

Оригінальна відеогра Wolfenstein 3D вийшла ще у травні 1992 року й мала значний вплив на розвиток жанру шутерів від першої особи. Сама гра отримала виключно позитивні відгуки від критиків та мала шалений попит серед геймерів. Тому й не дивно, що навіть через 30 років деякі фанати працюють над неофіційним продовженням цього проєкту.

Команда ентузіастів розроблює модифікацію із назвою Wolfenstein: Blade of Agony вже майже 4 роки. Варто відзначити, що за цей час розробники вже випустили два епізоди своєї гри. Таке продовження Wolfenstein мало попит серед геймерів, тому вже 30 квітня вийде третя частина та оновлення для перших двох (майже ремастер). Свій проєкт вони створюють на вдосконаленій версії ігрового рушія GZDoom. Графічно гра буде виконана у дусі оригінального Wolfenstein 3D, хоча має з'явитися чимало сучасних спецефектів.

Розробники пообіцяли, що всього у грі буде 30 унікальних рівнів та чимала кількість різноманітних ворогів (навіть зомбі). Грати потрібно за всім відомого Вільяма Бласковіца, який планує остаточно здолати нацистів. Він отримав якусь таємничу записку від старого друга, тому й вирішив знову відправитися на фронт. У відеогрі з'явиться чимало різноманітної зброї, повноцінна озвучка, музичний супровід та перероблений штучний інтелект у ворогів.

Цікаво, що розробників надихали не лише ігри серії Wolfenstein, а й чимало старих та класичних відеоігор, наприклад, Doom, Medal of Honor та Call of Duty. Уже зараз можна цілком безплатно завантажити дві перші частини відеогри Wolfenstein: Blade of Agony за цим посиланням. Наостанок варто відзначити, що ця модифікація зацікавила навіть розробника оригінальної гри Wolfenstein 3D. У 2017 році Джон Ромеро відзначив цей мод у своєму твітері та написав, що це найкраща фанатська робота на цьому ігровому рушії.

Відеогра Wolfenstein: Blade of Agony / Фото портал Boa.realm667

Трейлер третього епізоду гри Wolfenstein: Blade of Agony – відео