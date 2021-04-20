Відомий блогер Kyle Hill вирішив розрахувати приблизну вагу Леді Дімітреску з Resident Evil Village. Також він наочно показав невтішні наслідки зустрічі з її підборами.

Реліз Resident Evil Village має відбутися вже 7 травня, тому розробники активно готують свою аудиторію до цієї події. Представники компанії Capcom знають, що шанувальники просто обожнюють Леді Дімітреску. Тому вони й запропонували відомому блогеру Kyle Hill провести цікавий експеримент та відповісти на одне питання, яке хвилює всіх.

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На ютуб-канал Kyle Hill підписано вже понад 700 тисяч користувачів. Зазвичай він знімає відео, у яких поєднує розважальні теми та науковий підхід. Цього разу він спробував розрахувати приблизну вагу Леді Дімітреску та показав, що станеться, якщо вампірка наступить на головного героя.

Варто розпочати з того, що представники компанії Capcom називали лише точний зріст Леді – 290 сантиметрів. Зрозуміло, що й важити вона має відповідно, але розрахувати точно цей показник непросто. Блогер використав індекс маси тіла – величина, яка дозволяє оцінити ступінь відповідності маси людини та її зросту. Щоправда, одразу ж виникла проблема, бо виявилося, що росту вампірки немає у жодній з таких таблиць. Тому Kyle Hill змушений був провести приблизні розрахунки. У блогера вийшов показник у 205 кілограмів.

Приблизна вага Леді Дімітреску / Скриншот ютуб-канал Kyle Hill

Далі він вирішив показати, що станеться з головою героя, якщо вампірка наступить на неї. Розробники відеогри Resident Evil Village відзначали, що Леді буде розгулювати у взутті на високих підборах. Зрозуміло, що останні мають бути металічні, щоб витримати таку вагу. Тому блогер створив достатньо просту систему, яка мала імітувати процес наступання вампірки.

Спочатку він використав голову з балістичного желатину та показав, що станеться, якщо Леді буде взута. Результат невтішний, бо підбор просто прошив желатинову голову. Далі блогер показав, що буде, якщо Леді захоче ходити босоніж. Для цього він використав міцний кокос, щоправда, останній також не витримав та розлетівся на шматки. Тому не варто стикатися з цією вампіркою у відеогрі, бо вона може без особливих зусиль розчавити чи продірявити голову головного героя.

Експеримент від Kyle Hill – відео