Известный блогер Kyle Hill решил рассчитать примерный вес Леди Димитреску с Resident Evil Village. Также он наглядно показал неутешительные последствия встречи с ее каблуками.

Релиз Resident Evil Village должен состояться уже 7 мая, поэтому разработчики активно готовят свою аудиторию к этому событию. Представители компании Capcom знают, что поклонники просто обожают Леди Димитреску. Поэтому они и предложили известному блогеру Kyle Hill провести интересный эксперимент и ответить на один вопрос, который волнует всех.

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На ютуб-канал Kyle Hill подписано уже более 700 тысяч пользователей. Обычно он снимает видео, в которых сочетает развлекательные темы и научный подход. На этот раз он попытался рассчитать примерный вес Леди Димитреску и показал, что произойдет, если вампирша наступит на главного героя.

Стоит начать с того, что представители компании Capcom называли только точный рост Леди – 290 сантиметров. Понятно, что и весить она должна соответственно, но рассчитать точно этот показатель непросто. Блогер использовал индекс массы тела – величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста. Правда, сразу же возникла проблема, потому что оказалось, что роста вампирши нет ни в одной из таких таблиц. Поэтому Kyle Hill вынужден был провести приблизительные расчеты. В блогера вышел показатель в 205 килограммов.

Приблизительный вес Леди Димитреску / Скриншот ютуб-канал Kyle Hill

Далее он решил показать, что произойдет с головой героя, если вампирша наступит на нее. Разработчики видеоигры Resident Evil Village отмечали, что Леди будет разгуливать в обуви на высоких каблуках. Понятно, что последние должны быть металлические, чтобы выдержать такой вес. Поэтому блогер создал достаточно простую систему, которая должна была имитировать процесс наступания вампирши.

Сначала он использовал голову с баллистического желатина и показал, что произойдет, если Леди будет обутая. Результат неутешительный, потому что каблук просто прошил желатиновую голову. Далее блогер показал, что будет, если Леди захочет ходить босиком. Для этого он использовал крепкий кокос, правда, последний также не выдержал и разлетелся на куски. Поэтому не стоит сталкиваться с этой вампиршей в видеоигре, потому что она может без особого труда раздавить или продырявить голову главного героя.

Эксперимент от Kyle Hill – видео