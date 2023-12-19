Студія Insomniac Games у 2023 року святкувала пристойний успіх після вдалого релізу гри Marvel's Spider-Man 2. Втім, під кінець року розробникам відчутно зіпсували настрій підступні хакери.

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Хакери злили геймплей Wolverine

За зливом стоїть група хакерів, яка називає себе Rhysidia. Викравши дані майбутньої гри, зловмисники вимагали в Insomniac Games гроші, щоб не публікувати їх.

Так, ми знали, кого атакуємо. Ми знали, що розробники, які створюють такі ігри, будуть легкою мішенню. Нам вдалося отримати адміністрування домену протягом 20 – 25 хвилин після злому мережі,

– заявили хакери.

Група також підтвердила, що їх хвилює виключно фінансова вигода. Витік включав понад 1,5 терабайта інформації, включаючи неповні кадри ігрового процесу, подробиці сюжету, акторів та озвучку.

Перший трейлер гри Wolverine: дивіться відео

Згідно з витоком, гру планували випустити в середині 2026 року. Наразі невідомо, чи такий злив може якось вплинути на плани щодо термінів релізу гри.