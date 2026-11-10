World of Warcraft Forever став найбільшим запуском в історії франшизи Blizzard

Blizzard оголосила, що World of Warcraft Forever має найбільший запуск в історії WoW. Гра встановила рекорд за піковим онлайном і за кількістю гравців, які повернулися в Азерот.

Рекорд за всіма показниками

Про це студія повідомила в акаунті World of Warcraft в X, пише IGN. За даними Blizzard, Forever побила рекорди серії за піковою кількістю гравців, які одночасно перебували в грі, і за кількістю тих, хто повернувся.

Варто пам'ятати, що в цю історію входять і Wrath of the Lich King, і Warlords of Draenor. Обидва доповнення мали гучні старти, хоча друге не втримало цей результат.

Проєкт приваблює не лише ветеранів. Виконавча продюсерка й віцепрезидентка Blizzard з World of Warcraft Голлі Лонгдейл розповіла про ще один показник.

Ще одна цифра сповнює наші серця: ми бачимо найбільше НОВИХ гравців на запуску WoW за 15 років,

– прокоментувала Голлі Лонгдейл.

Це означає, що Forever привела більше нових гравців, ніж будь-яке доповнення WoW від виходу Cataclysm 16 років тому, у 2010 році.

Що кажуть гравці та критики

Під дописом Лонгдейл багато відгуків від фанатів, які грали всі вихідні. Серед них старший ігровий дизайнер Dungeons and Dragons Джої Гек. Він опублікував знімок із цепеліна, що вилітає з Оргріммара, і привітав команду проєкту. За його словами, він отримує задоволення і від переповнених цепелінів, і від відкритих краєвидів.

Ранні враження гравців та оглядачів дуже позитивні, хоча оглядів ще не так багато. Рецензентка Лен Гафер з IGN пройшла бету до 13-го рівня й зупинилася в пустельних рівнинах Вестфолу, щоб не псувати собі враження перед релізом.

Я думаю, їм це вдалося. Вони змусили мене повірити, що я можу повернутися додому, і що цей дім – місце, де я хочу проводити більше часу,

– розповіла Гафер.

Попереду в неї ще 47 рівнів, тож видання обіцяє оновлення в найближчі тижні.

Запуск пройшов гладко

Blizzard довго тримала Forever у запасі. Студія взялася за повну розробку лише після того, як побачила успіх Season of Discovery у 2023 році. Попри величезне навантаження, запуск минув дуже плавно. IGN пов'язує це з потужним обладнанням: за даними видання, гра працювала на понад 200 тисячах гігабайтів оперативної пам'яті.

Ще одна цікава деталь: перегони за максимальним рівнем тривали три дні, перш ніж хтось досяг 60-го рівня. Попри цю швидкість, гравці все ще продовжують відкривати для себе контент.