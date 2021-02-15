Фанати лору: офіцер гільдії у World of Warcraft попросив гравця змінити колір шкіри персонажа

Гравця у World of Warcraft попросили змінити колір шкіри його ігрового персонажа. Офіцер відзначив, що такий колір може не відповідати офіційному лору відеогри.

Палкі дискусії на відомій платформі Reddit викликав пост користувача із нікнеймом Ultiverse. Геймер вирішив поділитися своєю історією із відеогри World of Warcraft, яка зацікавила чималу кількість гравців: понад 5 тисяч лайків та майже 1,5 тисячі коментарів.

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Геймер опублікував скріншот своєї переписки з офіцером гільдії, який попросив Ultiverse змінити колір шкіри його ігрового персонажа. Він написав, що деякі гравці у їх гільдії є великими шанувальниками лору відеогри. Останнім не сподобалося оновлення для редактора гри World of Warcraft, у якому додали більший спектр можливих кольорів шкіри для ельфів крові. Таким фанатам лору не сподобався чорний колір шкіри персонажа Ultiverse, вони впевнені, що це суперечить вже сформованому всесвіту гри.

Відзначимо, що геймера не примушували змінити колір, а просто попросили, бо офіцер хоче "щоб усі в гільдії були щасливі". Ultiverse відхилив таку пропозицію, а потім вирішив поділитися цією історією на Reddit. Чимала кількість геймерів написала, що також отримувала подібні пропозиції в ігровому світі. Один геймер відмітив, що неодноразово отримував такі повідомлення, бо його екіпіровка не відповідає расі персонажа.

Зазначимо, що розширений редактор персонажів з'явився із виходом доповнення Shadowlands. Тоді у гру додали більший спектр можливих кольорів шкіри для різних рас, нові риси обличчя, татуювання та біжутерію.

Моделі ельфів крові та ельфів Безодні у відеогрі World of Warcraft / світлини з сайту Blizzard