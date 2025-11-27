Доповнення World of Warcraft: Midnight нарешті має дату виходу

Світ Азероту завмер в очікуванні, адже Blizzard нарешті порушила мовчання щодо наступної великої глави у своїй епічній сазі. Після місяців чуток та інсайдерських зливів розробники офіційно підтвердили, коли саме гравці зможуть кинути виклик силам Безодні.

Проте найцікавіше криється не лише в даті виходу, а й у несподіваному подарунку для тих, хто мріяв про власний куточок у грі, адже доступ до однієї з ключових механік відкриється значно раніше, пише 24 Канал з посиланням на IGN.

Дивіться також Cyberpunk 2077 досягла 35 мільйонів продажів, а команду сиквелу суттєво розширюють

Що підготували розробники в новій главі?

Глобальний реліз доповнення World of Warcraft: Midnight заплановано на 2 березня 2026 року. Це буде одинадцяте масштабне розширення для легендарної MMORPG і друга частина амбітної трилогії "Saga of the Worldsoul" ("Сага про Душу Світу"), яка розпочалася з виходу The War Within.

Для найвідданіших фанатів Blizzard підготувала традиційний бонус за попереднє замовлення Epic Edition: ранній доступ до гри відкриється на три дні раніше, 27 лютого 2026 року. Вже відкрито реєстрацію на бета-тестування, куди запрошуватимуть ветеранів спільноти, пресу та активних гравців.

Анонс дати виходу доповнення: дивіться відео

Яку особливу функцію представлять раніше?

Однак справжньою сенсацією стала новина про систему домоволодіння. Гравцям не доведеться чекати весни, щоб облаштувати власну оселю. Ранній доступ до цієї функції стартує вже 2 грудня 2025 року. Це означає, що шанувальники зможуть обрати район, придбати будинок і почати створювати затишок за кілька місяців до того, як почнуться основні сюжетні події.



Це зображення опублікували в оголошенні. Імовірно, воно показує один із будинків, які можна буде купити / Фото Blizzard

Ігровий директор WoW Іон Хаззікостас підтвердив, що робота над системою житла велася роками. Команда прагнула зробити цю функцію глибокою та цікавою, щоб вона перевершила очікування фанатів, які просили про це десятиліттями.

Про що сюжет Midnight?

Сюжет Midnight повертає героїв на "старі землі" Азероту, а саме в ельфійське королівство Кель'Талас. Гравцям доведеться протистояти силам Безодні, які прагнуть знищити Сонячний Колодязь і занурити світ у темряву, йдеться на сайті Blizzard. Розробники обіцяють переосмислені зони, нові підземелля, рейди та вилазки.

Основні нововведення Midnight: