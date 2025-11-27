Дополнение World of Warcraft: Midnight наконец-то имеет дату выхода

Мир Азерота замер в ожидании, ведь Blizzard наконец нарушила молчание относительно следующей большой главы в своей эпической саге. После месяцев слухов и инсайдерских сливов разработчики официально подтвердили, когда именно игроки смогут бросить вызов силам Бездны.

Однако самое интересное кроется не только в дате выхода, но и в неожиданном подарке для тех, кто мечтал о собственном уголке в игре, ведь доступ к одной из ключевых механик откроется значительно раньше, пишет 24 Канал со ссылкой на IGN.

Что подготовили разработчики в новой главе?

Глобальный релиз дополнения World of Warcraft: Midnight запланирован на 2 марта 2026 года. Это будет одиннадцатое масштабное расширение для легендарной MMORPG и вторая часть амбициозной трилогии "Saga of the Worldsoul" ("Сага о Душе Мира"), которая началась с выхода The War Within.

Для самых преданных фанатов Blizzard подготовила традиционный бонус за предварительный заказ Epic Edition: ранний доступ к игре откроется на три дня раньше, 27 февраля 2026 года. Уже открыта регистрация на бета-тестирование, куда будут приглашать ветеранов сообщества, прессу и активных игроков.

Анонс даты выхода дополнения: смотрите видео

Какую особую функцию представят раньше?

Однако настоящей сенсацией стала новость о системе домовладения. Игрокам не придется ждать весны, чтобы обустроить собственный дом. Ранний доступ к этой функции стартует уже 2 декабря 2025 года. Это означает, что поклонники смогут выбрать район, приобрести дом и начать создавать уют за несколько месяцев до того, как начнутся основные сюжетные события.



Это изображение опубликовали в объявлении. Предположительно, оно показывает один из домов, которые можно будет купить / Фото Blizzard

Игровой директор WoW Ион Хаззикостас подтвердил, что работа над системой жилья велась годами. Команда стремилась сделать эту функцию глубокой и интересной, чтобы она превзошла ожидания фанатов, которые просили об этом десятилетиями.

О чем сюжет Midnight?

Сюжет Midnight возвращает героев на "старые земли" Азерота, а именно в эльфийское королевство Кель'Талас. Игрокам придется противостоять силам Бездны, которые стремятся уничтожить Солнечный Колодец и погрузить мир во тьму, говорится на сайте Blizzard. Разработчики обещают переосмысленные зоны, новые подземелья, рейды и вылазки.

Основные нововведения Midnight: