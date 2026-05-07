Інсайдер видав інформацію про повернення культової кооперативної гри

У соцмережі X з'явилася інформація, яка вказує на скорий вихід нової частини культової серії кооперативних та багатоокристувацьких ігор, яка перебувала на паузі декілька років.

Якщо для вас словосполучення "супер-вівця" чи "священна граната" породжують купу ностальгійних спогадів та відтворюються у голові з притаманними звуками чи мелодіями – маємо гарні новини.

Що відомо про серію Worms?

Worms – це без перебільшень культова серія покрокових стратегій від студії Team17, яка має більш як 30-річну історію, що розпочалася ще у 1995 році.

Формула кожної частини незмінна – гравці отримують у своє розпорядження загін "бойових" черв'яків, оснащений базуками, бейсбольними битами, вибуховими вівцями чи десятками одиниць іншої кумедної, але смертоносної зброї.

За їх допомоги потрібно винищити команду суперників, поки вони не зробили це з вами. Усе це відбувається на "фізичних" мапах, кожен сантиметр яких теж руйнується, що лише додає інтриги.

Серія підкорила мільйони геймерів завдяки простому, але водночас тактичному ігровому процесу, та веселощам, які дарує кооперативний та мультиплеєрний режим.

Щоправда, останнє десятиліття видалося не дуже вдалим для франшизи, оскільки розробники почали експериментувати, пробуючи перевести "черв'яків" у 3D, додати жанр королівської битви чи навіть пропонуючи бої у "реальному часі" замість класичних покрокових поєдинків, інформує Insider Gaming.

Зокрема, остання з "нових" частин, Worms Rumble вийшла у 2020 році на святкування 25 річниці серії та була зустріта вельми прохолодно, як критиками, так і геймерами – 68/100 та 6/10 на metacritic.

Як стало відомо про нову частину серії?

Про створення нової частини культової забавки стало відомо цілком випадково.

У соцмережі X з'явився злив кадрів з майбутньої мультиплеєрної частини Assassin's Creed під назвою Invictus.

В коментарях до нього неочікувано вирішив вставити ремарку користувач @EvilLeeker, представивши ексклюзивний скриншот, зроблений під час закритого тестування проєкту з кодовою назвою Project Arrakis.

Невдовзі потому, він представив ще низку зображень, додавши, що нова гра повернеться до більш "тактичного" стилю.

Коли можна чекати на реліз?

На момент написання матеріалу, розробники з Team 17 ніяк не відреагували на злив.

Одначе, з огляду на отримані матеріали, можна припустити, що анонс чи навіть реліз Project Arrakis може відбутися досить скоро.

Логічною датою для цього міг би стати листопад 2026 року, адже саме в цьому місяці вийшла найперша гра франшизи.