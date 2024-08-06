Відомий український снайпер з Counter-Strike 2 зіграє за новий колектив

Спільнота шанувальників кіберспортивного Counter-Strike 2 була здивована новиною про те, що відомий український снайпер зіграє за новий колектив вже на IEM Cologne 2024, що стартує 7 серпня.

7 серпня стартує Play In стадія турніру IEM Cologne 2024, де українець Володимир Велетнюк, відомий як Woro2k, вперше зіграє за новий колектив, після свого відходу з Monte.

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Велетнюк виступить у ролі стенд-іна

Данська організація HEROIC оголосила про те, що на турнірі з CS 2 IEM Cologne 2024, що пройде з 7 по 18 серпня, в їхньому колективі відбудеться заміна.

Стенд-ін – це тимчасовий гравець, який замінює відсутнього постійного учасника колективу.

Місце снайпера команди тимчасово посяде Woro2K, відомий широкому загалу своїми виступами за український колектив Monte, який він представляв з моменту його заснування у липні 2022 року та аж до 5 липня 2024.

HEROIC розпочнуть виступи на турнірі у відбірковому етапі, поєдинком проти бразильського колективу MIBR, який стартуватиме 7 серпня о 14:30 за Києвом.

Подивитися чи зможе Велетнюк допомогти данцям пробитися до основної сітки IEM Cologne можна буде звично поглянути на україномовних трансляціях на каналах студії Maincast на Twitch.