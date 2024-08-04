Stardew Valley, попри усю свою культовість та вже поважний вік продовжує дивувати навіть своїх затятих прихильників.

Цікаво Дівчина геймера спіймала його на гарячому: кумедне відео стало вірусним у мережі

5-річний геймер здивував навіть відданих фанатів гри

Користувач Reddit під ніком Raidernation101x поділився на платформі історією про те, як його 5-річний син бавиться у відомий симулятор ферми.

Здавалося б, що тут може бути особливого? Але, як виявилося, хлопчина тероризував населення Долини Стардю за допомогою рогатки.

Як розповів батько, коли він її знайшов, то каміння летіло в усе – потяг, птахів, будівлі й далі по списку. Але одного разу, Raidernation101x почув дивний звук з гри й помітив, що його дитя обстрілює персонажку Пем з рогатки, використовуючи як боєприпас звичайні яйця.

Це ошелешило дорослого, оскільки він навіть не підозрював про таку можливість у грі.

Коли Raidernation101x поділився історією на платформі, то виявилося, що досить велика кількість фанатів Stardew Valley також не знали про цю механіку, попри сотні годин проведених у симуляторі ферми. Воістину ілюстрація приказки: "вік живи – вік учись".