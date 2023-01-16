Видання отримало запрошення на подію, приурочену до анонсу майбутньої гри. "Королівська битва" – це одна з найяскравіших подій у світі реслінгу, яка відбувається один раз на рік.

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Майбутній анонс WWE 2K23

Люди, знайомі з грою, повідомили виданню, що 2K планує провести подію в Сан-Антоніо, штат Техас, у день "Королівської битви" WWE, щоб дати перший повний огляд на WWE 2K23.

На заході 28 січня покажуть геймплей, а також подробиці цьогорічної демонстрації 2K із "вибраними матчами". Крім того, нарешті розробники оголосять про новий режим гри.

Та це ще не все. У перший день лютого розробники обіцяють показати шанувальникам серії ігор ще більше. З того, що наразі відомо про майбутню гру – деяких змін зазнає ігровий процес. Реліз самої гри має відбутися вже в березні 2023 року.

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Також будуть оновлені режими MyFaction і MyGM. Кожен з них отримає більш глибокі та якісні покращення в реальному часі, щоб збільшити можливість відтворення як під час запуску, так і через оновлення після запуску.