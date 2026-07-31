Популярний файтинг WWE 2K26 став безкоштовним в магазині Valve у межах акції "Безкоштовні вихідні". Доступ до гри тимчасово відкрили для всіх охочих, повідомляє 24 Канал.

Запеклі бої та суперечливі відгуки

Гравці можуть випробувати найбільший ростер в історії франшизи, що налічує понад 400 суперзірок і легенд федерації WWE.

На додачу до класичних видів поєдинків, розробники додали нові типи матчів, такі як "I Quit", "Inferno" та "Dumpster", що значно розширює арсенал розваг.

Окремої уваги заслуговує режим Showcase, присвячений реслеру СМ Панку. У ньому гравці можуть переписати історію його кар'єри та пройти через знакові протистояння.

Трейлер гри: дивіться відео

Однак, попри велику кількість контенту, гра отримала змішані відгуки – лише 54% рецензій у Steam є позитивними.

Основна критика стосується агресивної монетизації та нав'язливих мікротранзакцій.

Я дуже хотів полюбити цю гру, але агресивна монетизація псує враження,

– прокоментував один із користувачів Steam під ніком johnyreico.

Багато фанатів зазначають, що розробники приховали значну частину косметичних предметів і бонусів за платними "перепустками" або необхідністю тривалого "грінду" .

Також гравці незадоволені тим, що заявлені 400 персонажів включають численні дублікати одних і тих самих борців. Наприклад, вже згаданий СМ Панк має 10 різних версій у ростері.

Попри все, провести кілька вечорів у WWE 2K26 безплатно – є гарною ідеєю. Триватиме така можливість до 20:00 3 серпня. А якщо вам сподобається гра і ви захочете її залишити, то до того ж часу на проєкт діє знижка у 50% (акційна ціна 999 гривень).