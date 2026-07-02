Microsoft готує кінець епохи дисків для Xbox: що буде з фізичними носіями

Microsoft почала тестувати нову систему, яка може кардинально змінити долю фізичних копій ігор для Xbox. Вона має допомогти власникам великих колекцій підготуватися до майбутніх змін у екосистемі консолей.

Про нову функцію повідомляє видання The Verge. Microsoft розпочала тестування системи Disc2Digital, яка дозволяє власникам фізичних копій ігор Xbox отримати цифрову ліцензію без повторної покупки.

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Компанія розробляє цей механізм як спосіб зберегти доступ до вже придбаних ігор на тлі можливого поступового переходу Xbox до повністю цифрового формату. Disc2Digital підтримує лише ігри для Xbox One та Xbox Series X і Series S. Водночас функція не працює з дисками для оригінальної Xbox та Xbox 360.

Як працювтиме Disc2Digital?

Процедура активації досить проста. Користувач вставляє сумісний диск у консоль, входить до свого облікового запису Microsoft і запускає гру. Після цього система видає цифрову ліцензію, яку прив'язує до конкретного фізичного диска.

Головна особливість полягає в тому, що ліцензія "слідує" саме за носієм. Якщо власник продасть або передасть диск іншій людині, цифрова ліцензія автоматично перейде новому власнику, а попередній користувач втратить доступ до гри.

Таким чином Microsoft намагається зберегти принцип володіння фізичною копією, але водночас надати всі переваги цифрової версії.

Які можливості отримають власники ігор?

Після оцифрування фізична копія фактично перетворюється на повноцінну цифрову версію, аналогічну тій, що продається у магазині Microsoft.

Це відкриває доступ до низки можливостей екосистеми Xbox:

потокової гри через Xbox Cloud Gaming за наявності підписки Game Pass;

функції Xbox Play Anywhere для сумісних проєктів, яка дозволяє запускати одну й ту саму гру на Xbox і ПК;

цифрової бібліотеки без необхідності постійно використовувати диск для підтвердження права власності.

Microsoft також передбачила підтримку дисків, які постачалися разом із консолями, а також багатодискових видань і комплектів із завантажуваним контентом. Водночас деякі ранні версії дисків для Xbox One можуть мати обмежену сумісність через особливості їхнього виробництва.

Навіщо Microsoft запускає цю систему?

За інформацією The Verge, Disc2Digital має стати одним із ключових елементів підготовки до наступного покоління Xbox. Йдеться про консоль під кодовою назвою Project Helix, яка, за попередніми даними, може вийти без вбудованого дисковода.

У такому разі власники великих колекцій фізичних ігор опинилися б перед необхідністю повторно купувати вже придбані проєкти або втратили б можливість запускати їх на новому обладнанні. Disc2Digital покликана вирішити саме цю проблему, дозволивши поступово перенести бібліотеку в цифровий формат.

При цьому фізичні диски після оцифрування не перестають працювати. Вони залишаються повноцінними носіями гри, однак цифрове право використання автоматично змінює власника разом із передачею самого диска.

Такий підхід дозволяє зберегти логіку вторинного ринку, не створюючи дубльованих ліцензій для кількох користувачів одночасно.

Чи вирішить Disc2Digital проблему повністю?

Попри перспективність Disc2Digital, поки що зарано говорити, що ця функція стане універсальним рішенням для всіх власників фізичних колекцій Xbox. Microsoft ще не розкрила, наскільки масштабною буде підтримка ігор і чи отримають цифрові ліцензії всі проєкти.

Особливо багато запитань викликають старі релізи, права на які могли змінитися або взагалі втратити чинність через завершення ліцензійних угод. У таких випадках окремі ігри можуть так і не отримати цифрового аналога.

Тож хоча Disc2Digital виглядає логічним кроком назустріч гравцям і може значно спростити перехід до консолей без дисковода, навряд чи вона зможе повністю розв'язати всі проблеми, пов'язані зі збереженням бібліотек фізичних ігор.