Протягом останніх кількох місяців Xbox лякає геймерів змінами, що відбуваються у компанії. Зокрема, мова про закриття численних студій та величезну хвилю звільнень, інформує 24 Канал.
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Arkane може піти у забуття?
Схоже, що цей "оптимізаційний" процес ще далекий від свого завершення і черговою його жертвою може стати небайдужа багатьом геймерам команда.
Видання The Verge повідомляє, що Xbox розглядає можливість закриття ще 5 студій, у числі яких опинилися розробники з легендарної Arkane.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Arkane відповідальні за створення таких успішних проєктів як Dishonored, Prey, Wolfenstein: Youngblood та Deathloop.
Улюбленці геймерів стали частиною "родини" Xbox у 2021 році, після придбання останніми Bethesda та ZeniMax Media.
Зараз Arkane займаються створенням відеогри за мотивами відомого коміксу про вампіра – Marvel's Blade.
Трейлер гри: дивіться відео
Отож, після останніх новин вихід гри опинився під загрозою.
Щоправда, ті ж джерела The Verge, зазначають, що Xbox може спробувати знайти покупців на Arkane, аби не бути тими хто закриє таких легендарних розробників.