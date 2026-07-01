Видавці та власники прав на ігровий всесвіт Baldur's Gate з компанії Hasbro з усіх сил намагаються знайти студію, яка візьметься робити нову частину серії, але поки що пошуки марні, інформує 24 Канал.

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Усім страшно робити Baldur's Gate 4?

Larian Studios виконали неймовірну роботу, створивши Baldur's Gate 3, яка зібрала безліч нагород, стала улюбленою RPG мільйонів геймерів та принесла солідний "куш" як їм самим так і Hasbro.

Цілком логічно, що останні попросили команду Свена Вінке зайнятися продовженням. Однак студія зрештою шокувала усіх, відмовившись від цієї ідеї та заявивши, що прагне якийсь новий та "свіжий" виклик.

Cвяте місце порожнє не буде, подумали в Hasbro, та запропонували очолити роботу над наступною грою одному з провідних геймдизайнерів перших двох частин – Джеймсу Олену.

Одначе і тут їм не пощастило. Як розповів Олен в інтерв'ю для видання PC Gamer, він не зацікавлений у такій роботі, оскільки не певен, що впорається з завданням.

Необхідність конкурувати з Baldur's Gate 3? Це було б божевіллям,

– зазначив Олен.

Джеймс пояснює, що культовість BG 3 ляже невимовним тягарем на плечі будь-кого, хто візьметься за продовження. На його думку, єдиним шляхом успіху для Baldur's Gate 4 є "зробити все по-іншому", аніж Larian, аби якомога сильніше уникнути порівнянь.

Отож, наразі доля нової Baldur's Gate залишається оповита невідомістю. Буде доволі комічно, якщо Hasbro не знайдуть бажаючих створити нову гру у франшизі через шалений успіх, який їм приніс проєкт Larian Studios.