Таємничі знижки для обраних гравців

Усе почалося з публікації американського користувача під ніком synthlov3r на платформі Reddit. Геймер розповів, що помітив щедру пропозицію, коли зайшов на офіційну сторінку сервісу після майже місячної паузи у користуванні підпискою. Система запропонувала йому річний тариф за ціною 16,09 долара на місяць, який після завершення 12 місяців повернеться до стандартних 22,99 долара, пише Dexerto.

Своєю чергою, портал Insider Gaming додає, що користувач намагався ухвалити рішення про повернення до сервісу:

Я роками шукав річну підписку, 16,09 долара на місяць за один рік Ultimate. Я згоден,

– прокоментував користувач Reddit під ніком synthlov3r.

Хто ще отримав дешевий доступ?

Завдяки такій індивідуальній пропозиції гравець зможе заощадити 6,90 долара щомісяця, що в сумі дає солідні 82,80 долара економії за рік. У коментарях до допису інші користувачі поділилися власним досвідом.

Виявилося, що Microsoft пропонує різні ціни для різних акаунтів. Хтось побачив пропозицію за 18 доларів на місяць, а іншому система запропонувала повернутися за 20 доларів.

При цьому щасливчики отримують повний пакет переваг максимального тарифу. Він містить доступ до бібліотеки з понад 500 ігор для комп'ютерів та консолей, новинки у день релізу, Fortnite Crew, EA Play та Ubisoft+ Classics. Також пакет включає 15 годин хмарного геймінгу на місяць і мережевий мультиплеєр.

Експерименти гігантів індустрії

Подібний підхід дуже нагадує кроки головного конкурента. Раніше компанія Sony також проводила схожі експерименти у PlayStation Store, пропонуючи різним гравцям неоднакові знижки на одні й ті самі ігри. Тепер, схоже, Microsoft переймає цей досвід для просування свого сервісу.

Попри те, що представники Xbox поки не підтвердили запуск динамічного ціноутворення на постійній основі, геймери вже активно обговорюють можливі нововведення. Офіційні джерела лише зазначають, що рекламні пропозиції можуть діяти виключно для нових користувачів, окремих регіонів або конкретних облікових записів.

Оскільки стандартного річного тарифу Ultimate на головній сторінці Xbox Game Pass досі немає, експерти радять самостійно перевіряти свої акаунти на наявність ексклюзивних знижок.