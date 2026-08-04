Встигніть пройти: Xbox Game Pass назавжди видалить ці ігри вже 15 серпня

Microsoft оголосила про чергову хвилю видалення ігор зі свого сервісу Xbox Game Pass. Вже 15 серпня 2026 року бібліотека збідніє на чотири проєкти, серед яких опинилися справжній фаворит спільноти та кілька динамічних бойовиків.

Прощання з Firewatch та тактичними боями

Найболючішою втратою для багатьох стане вихід Firewatch від студії Campo Santo. Ця сюжетна пригода залишалася улюбленицею публіки з моменту релізу у 2016 році, а в самому сервісі перебувала три роки. Завдяки низькому порогу входження та захопливій історії її часто радили як ідеальний варіант для швидкого проходження, пише видання Neowin.

Окрім Firewatch, каталог залишають ще три помітні тайтли. Серед них кооперативний шутер Aliens: Fireteam Elite, що пропонує традиційні битви у всесвіті Чужих, та екшн-RPG Atlas Fallen: Reign of Sand, де гравці використовують зброю, що змінює форму на піщаних теренах.

Четвертою грою став тактичний загінний проєкт MENACE, який покидає підписку ще до свого повноцінного релізу, перебуваючи в режимі раннього доступу (Game Preview).

Майбутні зміни

Користувачі мають менше ніж два тижні, щоб завершити розпочаті сюжети. Після 15 серпня доступ до цих ігор закриють, і для продовження проходження їх доведеться купувати за повною ціною, як і будь-який інший цифровий товар.

Подібна ротація контенту є стандартною практикою для Microsoft, яка постійно оновлює асортимент.

Попри негативні новини про скорочення бібліотеки, з'явилися чутки про можливе розширення можливостей для власників ПК. Зокрема, Microsoft може додати підтримку ігор з Xbox 360 на комп'ютери найближчим часом. Проте загальна ситуація в ігровому підрозділі компанії залишається напруженою, враховуючи масштабну реструктуризацію в Xbox, яка торкнулася 3200 співробітників.