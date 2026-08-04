Прощание с Firewatch и тактическими сражениями

Самой болезненной потерей для многих станет уход Firewatch от студии Campo Santo. Это сюжетное приключение оставалось любимым у публики с момента релиза в 2016 году, а в самом сервисе находилось три года. Благодаря низкому порогу вхождения и увлекательной истории ее часто рекомендовали как идеальный вариант для быстрого прохождения, пишет издание Neowin.

Помимо Firewatch, каталог покидает еще три заметных титула. Среди них кооперативный шутер Aliens: Fireteam Elite, что предлагает традиционные сражения во вселенной "Чужих", и экшен-RPG Atlas Fallen: Reign of Sand, где игроки используют оружие, меняющее форму на песчаных местностях.

Четвертой игрой стал тактический отрядный проект MENACE, который покидает подписку еще до своего полноценного релиза, находясь в режиме раннего доступа (Game Preview).

Предстоящие изменения

У пользователей есть менее двух недель, чтобы завершить начатые сюжеты. После 15 августа доступ к этим играм будет закрыт, и для продолжения прохождения их придется покупать по полной цене, как и любой другой цифровой товар.

Подобная ротация контента является стандартной практикой для Microsoft, которая постоянно обновляет ассортимент.

Несмотря на негативные новости о сокращении библиотеки, появились слухи о возможном расширении возможностей для владельцев ПК. В частности, Microsoft может добавить поддержку игр с Xbox 360 на компьютеры в ближайшее время. Однако общая ситуация в игровом подразделении компании остается напряженной, учитывая масштабную реструктуризацию в Xbox, затронувшую 3200 сотрудников.