8 нових ігор у Game Pass: що з'явиться в сервісі до початку листопада

Xbox оголосила другу хвилю новинок Game Pass на жовтень. У каталозі з'являться вісім ігор, а найгучнішою серед них стане Final Fantasy VII Remake Intergrade.

Що додадуть до каталогу Xbox Game Pass?

Головна гра хвилі дає змогу пройти ремейк до покупки Rebirth і отримати повний досвід перед виходом Revelation. Окрім неї, в сервіс додадуть Plants vs. Zombies: Replanted. Серед новинок є і дві гри, які з'являться в день виходу, пише Insider Gaming.

Раніше цього місяця гравці вже отримали першу хвилю ігор, зокрема ексклюзив Gears of War: E-Day, який вийшов у Game Pass у день релізу. Список ігор, які залишать сервіс у двох жовтневих хвилях, Xbox також уже оприлюднила.

21 жовтня на ПК у ранньому доступі (Game Preview) вийде Sandustry . Гра буде доступна в Game Pass Premium, Game Pass Ultimate і PC Game Pass.

. Гра буде доступна в Game Pass Premium, Game Pass Ultimate і PC Game Pass. 22 жовтня у хмарі, на консолях Xbox Series X|S і ПК з'явиться Dodo Duckie. Її додадуть у Game Pass Ultimate, Game Pass Premium і PC Game Pass.

26 жовтня в день виходу стартує Scramble Knights Online . Вона з'явиться в Game Preview у хмарі, на Xbox Series X|S і ПК, а грати в неї зможуть підписники Game Pass Ultimate і PC Game Pass.

. Вона з'явиться в Game Preview у хмарі, на Xbox Series X|S і ПК, а грати в неї зможуть підписники Game Pass Ultimate і PC Game Pass. 27 жовтня в сервісі з'явиться The Séance of Blake Manor у хмарі, на Xbox Series X|S і ПК. Її отримають підписники Game Pass Ultimate, Game Pass Premium і PC Game Pass.

у хмарі, на Xbox Series X|S і ПК. Її отримають підписники Game Pass Ultimate, Game Pass Premium і PC Game Pass. 29 жовтня буде найбільш насиченим. Final Fantasy VII Remake Intergrade вийде у хмарі, на Xbox Series X|S і ПК та буде доступна в Game Pass Ultimate, Game Pass Premium і PC Game Pass. Того ж дня в сервіс додадуть Plants vs. Zombies: Replanted у хмарі, на консолях і ПК для підписників Game Pass Ultimate і PC Game Pass. Третя новинка дня – Terrible Lizards . Вона з'явиться в день виходу у хмарі, на Xbox Series X|S і ПК для підписників Game Pass Ultimate і PC Game Pass.

Intergrade вийде у хмарі, на Xbox Series X|S і ПК та буде доступна в Game Pass Ultimate, Game Pass Premium і PC Game Pass. Того ж дня в сервіс додадуть у хмарі, на консолях і ПК для підписників Game Pass Ultimate і PC Game Pass. Третя новинка дня – . Вона з'явиться в день виходу у хмарі, на Xbox Series X|S і ПК для підписників Game Pass Ultimate і PC Game Pass. Завершить хвилю гра Pit of Goblin, яка вийде 3 листопада у хмарі, на Xbox Series X|S і ПК. Її отримають підписники Game Pass Ultimate, Game Pass Premium і PC Game Pass.

Що з оновленнями та бонусами?

Окрім нових ігор, Xbox анонсувала оновлення та бонуси для підписників. Сезонне оновлення Elder Scrolls Online: Season 2 Update: Echoes of Skyrim вийде 21 жовтня. Також підписники отримають внутрішньоігрові бонуси для The Finals і World of Tanks Modern Armor.