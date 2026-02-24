Майбутнє без консолей: чому ветерани Xbox залишили посади і хто тепер керуватиме

Ігровий підрозділ Microsoft переживає масштабну реструктуризацію. Компанію залишають ключові постаті – Філ Спенсер та Сара Бонд. Новою гендиректоркою призначено Ашу Шарму, яка раніше займалася напрямом штучного інтелекту. Ці зміни відбулися на тлі падіння продажів консолей та спроб Microsoft перетворити Xbox на мультиплатформовий бренд, що викликає неоднозначну реакцію в індустрії.

Що відбувається в компанії?

Процес реструктуризації навряд чи можна назвати спланованим. Все виглядає дуже різко і хаотично. Про це говорить чимало факторів, зокрема той, що про звільнення президента Xbox Сари Бонд команда дізналася зі ЗМІ, пише The Verge.

Річ у тім, що про відхід Філа Спенсера всі говорять вже давненько і це не було сюрпризом ні для кого. Він планував цей крок ще у 2025 році після виснажливого процесу придбання Activision Blizzard за 68,7 мільярда доларів.

Спенсер запам'ятається як лідер, що відновив бренд після слабкого старту Xbox One, запровадив підписку Game Pass та зробив ставку на кросплатформовість. Проте покоління Xbox Series X та Series S так і не змогло суттєво скоротити розрив із PlayStation, а інтеграція нових активів супроводжувалася закриттям студій та звільненнями, що суттєво підмочило репутацію бренду.

Проте справжнім шоком для ринку став одночасний відхід Сари Бонд, яка обійняла пост президента Xbox лише у жовтні 2023 року і вважалася головною претенденткою на роль наступниці Спенсера.

Процес оголошення цих змін супроводжувався хаосом: через витік інформації в ЗМІ працівники підрозділу дізналися про звільнення керівництва з новин раніше, ніж отримали внутрішні повідомлення.

Напруженість посилилася тим, що у прощальних листах Сатья Наделла та інші топменеджери навіть не згадали заслуги Бонд, хоча саме вона була публічним обличчям бренду під час юридичних баталій за Activision Blizzard.

За її керівництва маркетинг змістив акцент з консолей на хмарні сервіси під гаслом "вам не потрібен Xbox, щоб грати в Xbox", що сприймалося неоднозначно як аудиторією, так і всередині компанії. Крім того, анонсований нею мобільний магазин Xbox не з'явився навіть через два роки після обіцяного терміну, а доходи від продажу "заліза" продовжували падати три роки поспіль.

За словами Спенсера, "Бонд вирішила покинути Microsoft, щоб почати новий розділ", як і він сам. Він також похвалив її за "ключову роль у визначальний період Xbox". Бонд опублікувала повідомлення у своєму профілі в LinkedIn. За її власними словами, зараз найвідповідніший час для того, щоб почати щось нове, як в особистому, так і в професійному плані.

Хто тепер очолив Xbox?

Нова очільниця Xbox Аша Шарма раніше працювала в Meta та Instacart і не має досвіду в ігровій індустрії, що викликало скепсис серед геймерів. У своєму першому зверненні вона запевнила, що не збирається переповнювати ігри "бездушним штучним інтелектом" заради миттєвої вигоди.

Водночас її знайомство з фанатами Xbox пройшло не зовсім за планом. Вона продемонструвала свій ігровий обліковий запис Xbox, очевидно, щоб продемонструвати близькість до аудиторії, однак геймери запідозрили не чесну поведінку. Річ у тім, що акаунт створений відносно не давно, але його прогресія вражає. Навряд чи людина із зайнятістю Аші справді мала час на такі досягнення.

Шарма наголосила на бажанні повернути бренду його початковий зухвалий дух і назвала наступні 25 років часом для тих, хто наважиться будувати несподівані речі. Наразі перед нею стоїть завдання стабілізувати бізнес у період турбулентності та сформувати нову стратегію розвитку бренду.