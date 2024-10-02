Ніхто не хоче Xbox: Microsoft хоче з'ясувати, чому розробники відмовляються працювати з ними

Компанія Microsoft розширила сферу діяльності своєї дослідницької групи Xbox Research, щоб краще зрозуміти, чому деякі розробники ігор відмовляються від співпраці з консолями Xbox.

Традиційно зосереджуючись на аналізі ігрової спільноти, команда Xbox Research тепер зверне свою увагу на розробників ігор, щоб покращити інструменти та служби Microsoft для створення ігор.

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Відгуки та проблеми розробників

Нова ініціатива має на меті зібрати прямі відгуки від розробників ігор, особливо тих, хто вирішив випустити свої ігри на конкуруючих платформах, таких як PlayStation. Microsoft особливо зацікавлена в розумінні проблем, з якими стикаються розробники під час роботи з консолями Xbox.

Зокрема це стосується Xbox Series S, яку критикують за сам факт існування, оскільки вона має нижчу продуктивність порівняно з більш потужною Xbox Series X, а отже розробникам потрібно більше часу та зусиль, щоб адаптувати під неї ігри.

У минулому кілька студій, зокрема Remedy та Larian, публічно обговорювали труднощі розробки для менш потужної Series S, називаючи обмеження продуктивності суттєвою перешкодою. Це призвело до припущень, що Xbox Series S може стати головним каменем спотикання для розробників при прийнятті рішення про те, чи випускати ігри на платформі Xbox, чи ні.

Фокус на американських розробниках

Наразі Microsoft зосереджує свої опитування та інформаційно-просвітницькі зусилля на розробниках, що базуються у США. Однак з часом компанія планує розширити свої дослідження на глобальному рівні, шукаючи інформацію від розробників з усього світу.

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Виявляючи та вирішуючи ці проблеми, Microsoft сподівається заохотити більше студій розробляти та випускати ігри для екосистеми Xbox.