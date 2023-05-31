Xbox несподівано показала тизер нової гри Fable: інтригуюче відео

Через лічені дні 11 червня відбудеться виставка Xbox Games Showcase. Схоже, на ній компанія планує представити майбутню гру з серії Fable.

На це доволі однозначно натякає новий тизер самої події. Остання гра серії Fable вийшла ще у 2012 році, тож шанувальники вже дуже зачекалися.

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Тизер нової гри Fable

Нове відео показує шлейф блиску, який супроводжується деякою ностальгічною музикою, відомою ще з оригінальної гри Fable. Блискуча стежина веде до монітора Xbox Games Showcase і, здавалося б, дражнить присутністю Fable на цій події.

Fable є оулюбленою фентезійною RPG від Microsoft Game Studios. Втім у серії не було нових ігор вже понад десять років – з 2012-го.

Ще на виставці Xbox Games Showcase у 2020 році, Microsoft підтвердила, що Playground Games розробляє нову гру Fable. Оголошення подавали як новий для франшизи, і багато хто вважає, що це буде її повне перезавантаження.

Після анонсу й досі про гру нічого не було чути. Та дуже схоже на те, що тепер ситуація змінилася й геймери вже найближчим часом дізнаються про терміни виходу нової гри.