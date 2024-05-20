Коли чекати нову консоль

Як стверджує в соцмережі X інсайдер, який раніше звив правдиві дані про Call of Duty, надійні джерела повідомляють, що наступна консоль Xbox може з'явитися наприкінці 2026 року, набагато раніше, ніж прогнозували більшість аналітиків та фанатів, а Call of Duty стане першою грою на цій консолі.

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Насправді це вже не вперше, коли ми чуємо про потенційний запуск у такі терміни. Ютубер RedGamingTech вперше повідомив про це в грудні 2023 року, додавши, що Microsoft може вибрати процесор AMD Ryzen Zen 5.

Мета компанії полягає в тому, щоб спробувати повторити найуспішніше сьогодні покоління Xbox від Microsoft – Xbox 360, яке вийшло на ринок за рік до PlayStation 3 від Sony і скористалося перевагами цієї стратегії.

Станом на 2014 рік Xbox 360 було продано 84 мільйони одиниць .

. Оригінальна консоль тим часом розійшлася тиражем лише 24 мільйони.

Xbox One зупинилася на позначці 58 мільйонів одиниць.

Дует серій S та X наразі продано трохи більше ніж 27 мільйонів одиниць.

Вийти на ринок раніше за свого головного конкурента, Playstation, — ризикована тактика, але вона також є однією з небагатьох доступних для Microsoft, оскільки наразі вона значно відстає у продажах консолей. Президентка Xbox Сара Бонд нещодавно заявила, що Microsoft зосереджена на здійсненні найбільшого технічного стрибка за всю історію консолі наступного покоління. Імовірно, це є частиною згаданої стратегії.

Тож як це буде? Microsoft, схоже, відмовляється від оновлення середнього покоління, щоб зосередитися на потужній консолі наступного покоління, яка має з'явитися наприкінці 2026 року. Водночас Sony, як очікується, запустить PS5 Pro пізніше цього року, а її анонс, можливо, відбудеться в найближчі кілька тижнів. Оскільки Sony навряд чи зможе випустити PlayStation 6 до 2027 або навіть 2028 року, Microsoft зможе знизити ціни, щоб зберегти конкурентоспроможність. Оновлення середнього покоління для наступного Xbox також буде ймовірним у певний момент, щоб врахувати той факт, що PS6 неминуче буде потужнішою, якщо вона вийде на ринок на рік чи два пізніше.

NPU і ШІ, ймовірно, відіграватимуть ключову роль у новому поколінні, адже Microsoft інтегрує штучний інтелект буквально в кожен свій сервіс, програму і ґаджет. Які функції він там буде виконувати, поки що сказати важко.