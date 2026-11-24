Гравці GTA 6 втрапили в пастку від Rockstar. Геймери почали масово отримувати бан акаунтів за поширення ігрових скриншотів, які містять пікантні або відверті сцени.

Як з'ясували геймери, блокування стосуються тих користувачів, які надсилають через внутрішню систему повідомлень консолей знімки екрана із зображенням оголеної натури або сексуального контенту, повідомляє Gamerant.

За що можна отримати бан?

Під час мандрівок Леонідою гравці натрапляють на численні великодки, стриптиз-клуби та навіть цілу "колонію нудистів".

Один із користувачів вирішив поділитися з другом кадром із такої локації, за що одразу отримав тимчасове обмеження облікового запису.

У жодному разі не надсилайте через мережу повідомлень PSN знімки з ігрової камери, які містять оголеність. Я щойно отримав 30 днів бану соціальних функцій PSN за те, що відправив другу фотографію колонії нудистів, яку знайшов у GTA 6,

– повідомив користувач соціальної мережі X під ніком DerrickGott007.

Система захисту PlayStation автоматично сканує вміст приватних чатів і застосовує покарання за поширення порнографічних чи сексуально відвертих матеріалів. Правила платформи суворо забороняють демонстрацію оголеного тіла, навіть якщо ці кадри створила сама гра на ліцензійній консолі.

Отож, хоча розробники з Rockstar Games офіційно випустили гру з віковим рейтингом для дорослих M (Mature), автоматичні алгоритми модерації мережі Sony вважають подібні кадри порушенням правил спільноти.

З подібною проблемою зіткнулися й власники консолей Xbox. Проте у випадку з платформою від Microsoft геймерам навіть не потрібно відправляти знімки іншим людям.

Консолі Xbox автоматично відправляють усі свіжі скриншоти на хмарні сервери компанії. Якщо знімок екрана містить сцену з оголеністю зі стриптиз-клубу чи локації нудистів, модерація Xbox видає автоматичний бан акаунта строком на два дні за порушення сімейних правил безпеки.

Фахівці радять усім гравцям на Xbox негайно вимкнути функцію автоматичного завантаження кадрів у хмару перед початком гри в GTA 6, щоб уникнути блокувань.