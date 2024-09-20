Що сталося

18 вересня в Чилі відзначають День незалежності. Підрозділ Xbox із цієї нагоди вирішив привітати користувачів країни й опублікував зображення, на якому можна побачити ґеймпад для консолі, пише SPEKA. Вся біда в тому, що фірмовий аксесуар компанії був розфарбований у кольори, що відповідали послідовності російського прапора, а не чилійського.

Дивіться також 10 найдовших відеоігор усіх часів

За той час, що публікація перебувала на сторінці Xbox Chile, росіяни встигли добряче повеселитися, дякуючи компанії за таку плутанину. Зараз твіт уже видалили, але, як відомо, з інтернету нічого не зникає безслідно, тому в X зараз можна знайти багато скриншотів:

Невідомо, хто зробив це зображення, але трохи згодом в одному з коментарів Xbox Chile написали наступне: "Ми знали, що не варто було просити Дмитра про цей дизайн". Хоча це не є прямим підтвердженням, і, можливо, навіть було навмисним жартом, це може натякати на те, хто саме до цього причетний.



Відповідь Xbox Chile / Скриншот SPEKA

Прапор Чилі складається з тих же кольорів, що й російський – червоного, синього та білого. Однак, на відміну від російського, чилійський має дві горизонтальні лінії, де верхня розділена на два кольори й відмічена зіркою.



Прапор Чилі, яким він мав би з'явитися на ґеймпаді / Фото Freepik

Один із користувачів X у коментарях запропонував свій варіант ґеймпада, на якому прапор Чилі було зображено правильно: