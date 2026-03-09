Скільки коштуватиме майбутній гібрид консолі та комп'ютера Xbox Project Helix

Microsoft готує нову ігрову платформу під кодовою назвою Project Helix, яка обіцяє об'єднати можливості консолі та персонального комп'ютера. Очікування від пристрою високі, адже він претендує на абсолютне лідерство за показниками продуктивності. Проте головним питанням лишається вартість такого технологічного прориву. Вона може виявитися значно вищою за звичні стандарти ринку.

Чим буде зумовлена вартість Xbox Project Helix?

Розробка нової ігрової системи від Microsoft, відомої під робочою назвою Project Helix, стає однією з найбільш обговорюваних тем в індустрії відеоігор. За останніми повідомленнями, вартість цього амбітного пристрою може коливатися в межах від 999 до 1 200 доларів. Така цінова політика суттєво відрізняється від традиційного підходу до продажу домашніх консолей, проте вона має під собою серйозне технічне та стратегічне підґрунтя, пише VGC.

Дивіться також Творець Xbox вважає, що Microsoft готується закрити ігровий підрозділ

Однією з ключових особливостей Project Helix є його унікальна гібридна природа. Як заявила генеральна директорка Microsoft Games Аша Шарма у своєму твіті, нова система зможе запускати не лише консольні проєкти для Xbox, а й повноцінні ігри для персональних комп'ютерів. Це перетворює майбутню новинку на надпотужний ігровий комп'ютер у компактному форм-факторі консолі.

Аналітики, спираючись на дані технічних оглядачів, зазначають, що розробники прагнуть випередити всіх конкурентів за рівнем графіки та швидкодії, що неминуче призводить до використання дуже дорогих компонентів.

З чого складеться ціна?

Технічне наповнення пристрою обіцяє бути безпрецедентним для консольного ринку.

Передбачається, що в основі Project Helix лежатимуть технології, подібні до наступного покоління відеокарт від компанії AMD, зокрема архітектура RDNA 5. Вартість лише графічного чипа для такої системи може становити близько 550 – 650 доларів.

Окрім цього, значну частину собівартості складатиме оперативна пам'ять, ціни на яку в останні роки залишаються стабільно високими. За попередніми розрахунками, великий обсяг пам'яті, необхідний для одночасної підтримки консольних та ПК-ігор, може додати до фінальної ціни ще близько 200 доларів.

Центральний процесор, виготовлений за найсучаснішим 3-нанометровим технологічним процесом, також є дорогим у виробництві, що додає до загальної суми ще приблизно 100 доларів.

Таким чином загальна собівартість усіх матеріалів і внутрішніх компонентів оцінюється експертами приблизно в суму не меншу, ніж 900 доларів.

То якою може бути ціна?

Якщо Microsoft планує отримувати хоча б мінімальний прибуток з кожного проданого екземпляра, роздрібна ціна у 999 доларів виглядає мінімальним порогом, який ми можемо отримати.

Проте є припущення, що вартість може сягнути 1 200 доларів, залежно від фінальної комплектації та ситуації на ринку електроніки.

Відмітка у 1 500 доларів вважається критичною межею, перетин якої може спровокувати хвилю невдоволення серед споживачів.

Дивіться також Майбутнє без консолей: чому ветерани Xbox залишили посади і хто тепер керуватиме

Різні стратегії

Порівнюючи стратегію Microsoft із планами конкурентів, можна помітити фундаментальну різницю. Компанія Sony для своєї майбутньої PlayStation 6, імовірно, обере більш традиційний шлях, орієнтуючись на звичну модель консольного ринку та доступність для масового гравця.

Натомість Xbox Project Helix позиціонується як своєрідний місток, що дозволяє гравцям вийти за межі звичного консольного сегмента. Корпорація розраховує, що аудиторія, яка цінує максимальну потужність та прагне мати доступ до величезної бібліотеки ігор одразу з двох платформ, буде готова заплатити більше за ексклюзивні можливості. Очікується, що Project Helix буде на 20 – 40 відсотків швидшим за конкурентні рішення наступного покоління.