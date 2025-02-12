Слабка Xbox Series S допомогла творцям Kingdom Come: Deliverance 2 у створенні гри

Консоль Xbox Series S вважається найслабшою серед пристроїв поточного покоління від Microsoft і Sony, проте розробники Warhorse Studios змогли використати її обмеження для покращення продуктивності Kingdom Come: Deliverance 2 на інших платформах.

PR-менеджер Warhorse Studios Тобіас Штольц-Цвіллінг розповів, що оптимізація Kingdom Come: Deliverance 2 для Xbox Series S "значно допомогла" команді покращити продуктивність гри на всіх цільових платформах, повідомляє 24 Канал.

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Через слабші технічні характеристики консолі у порівнянні з іншими пристроями поточного покоління, розробникам довелося шукати компроміси та ефективні способи зменшення навантаження на пам’ять.

Ви можете зосередитися лише на "старіших" консолях або застосувати знайдені рішення для Xbox Series S, щоб отримати кращу продуктивність. Я не кажу, що гра виглядатиме гірше через це, але працюватиме краще,

– зазначив Штольц-Цвіллінг в інтерв'ю для Iron Lords Podcast.

Kingdom Come: Deliverance 2 отримала високу оцінку критиків (88% на Metacritic) та гравців (90% у Steam), зокрема завдяки вдалій оптимізації на момент релізу.

Гра вийшла 4 лютого на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X і S, а навесні стане доступною на GOG. Kingdom Come: Deliverance 2 окупилася вже в перший день релізу та подолала позначку в 1 мільйон проданих копій.