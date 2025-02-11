Попри те, що Sony не розкривала офіційних даних про продажі The Order: 1886, Пессіно запевняє, що вони були "пристойними", повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю MinnMax.

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За його словами, внутрішнє тестування (mock reviews) оцінювало гру приблизно у 75 балів, що влаштовувало Sony. Однак компанія наполягла на незмінній даті релізу, хоча студії був потрібен ще рік для реалізації всіх задумів. Через поспіх розробникам довелося вирізати багато сюжетних та інтерактивних елементів, що позначилося на загальному враженні від гри.

Пессіно також підтвердив інформацію інсайдера shinobi602 – Ready at Dawn дійсно планувала продовження The Order: 1886 і навіть запропонувала його Sony, але отримала відмову. Він вважає, що причина не у продажах, а у середніх оцінках критиків:

Sony – дуже горда компанія, і якщо гра отримала б хоч трохи більше, ніж 70%, я впевнений, що продовження побачило світ. Ще кілька балів – і все могло б скластися інакше,

– зазначив Пессіно.

За його словами, сиквел міг би вийти у 2018 році, адже у студії вже були готові технологічна база та сюжет. Співзасновник Ready at Dawn Ру Вірасурія навіть підготував сценарій, але проєкт так і не отримав шанс на реалізацію.