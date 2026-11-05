Xbox створила консоль у формі алігатора

Xbox показала Series X-Bite – повнофункціональну консоль Series X у вигляді алігатора. Компанія розіграє її серед фанів напередодні виходу GTA 6.

Що відомо про консоль, яку запхали у фейкового алігатора

До виходу GTA 6 лишаються лічені тижні, і Xbox вирішила привітати гравців незвичним способом: принести фауну Леоніди просто у вітальню одного з гравців. Series X-Bite, як компанія жартівливо назвала пристрій, має довжину близько 1,5 метра. Вона так переконливо імітує опудало справжнього алігатора, що його легко сплутати зі справжньою твариною, пише IGN.

Насправді ж фальшиву тварину створили у співпраці зі студією John Nolan Studio. Вона робила спецефекти для серіалу "Відьмак" від Netflix, фільму "Світ Юрського періоду: Домініон" та майбутнього серіалу про Гаррі Поттера від HBO.

Щоб увімкнути пристрій, треба натиснути кнопку Xbox на спині алігатора. У його щелепах акуратно закріпили контролер із відбитками зубів, які мають свідчити про ненажерливість рептилії. Зіниці очей мають форму літери X із зеленим контуром, що відповідає фірмовому стилю Xbox.



Алігатор із контролером у пащі / Фото Xbox



Алігатор із контролером у пащі / Фото Xbox



Алігатор із контролером у пащі / Фото Xbox

Як виграти Xbox Series X-Bite

Це не арт-інсталяція для офісу Microsoft. Починаючи з 3 листопада всі охочі можуть узяти участь у розіграші. Для цього потрібно виконати три кроки:

Підписатися на акаунт @XBOX в X, Instagram або TikTok. Профіль має бути публічним.

Зробити репост спеціального допису Xbox про розіграш.

Вручну додати до репосту хештег #XbiteSweepstakes.

Розіграш триватиме до 23:59 за тихоокеанським часом 10 листопада 2026 року. Переможець матиме 48 годин, щоб забрати приз. Якщо він цього не зробить, алігатор, за жартівливим формулюванням організаторів, "безперешкодно втече". Узяти участь можуть лише повнолітні законні резиденти 50 штатів США та округу Колумбія.

Чому саме алігатор

Про GTA 6 Xbox у дописах про конкурс прямо не згадувала. Проте зв'язок очевидний: дія гри відбувається у вигаданій версії Флориди, де водяться різні дикі тварини, зокрема алігатори. Видання жартує, що X-Bite – найкраще, що можна придумати, коли не знаєш, чи зможуть гравці боротися з алігаторами голіруч, як це роблять у справжній Флориді.

Що відомо про вихід GTA 6

GTA 6 вийде 19 листопада на PS5, PS5 Pro та Xbox Series X/S. Напередодні Rockstar оприлюднила розмір інсталяції та глобальний час релізу. Попереднє завантаження стартує 9 і 10 листопада, залежно від платформи та часового поясу. Гра займає 212 гігабайтів, тож студія радить заздалегідь звільнити достатньо місця на консолі. Інтерес до гри настільки великий, що багато гравців планують узяти вихідний на роботі, аби пограти.