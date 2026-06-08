Microsoft показала ювілейну Xbox Series X у дизайні, про який фанати давно мріяли

Виробники ігрових консолей часто підтримують інтерес до своїх платформ спеціальними версіями пристроїв. Цього разу Microsoft вирішила відзначити важливу дату в історії бренду Xbox та підготувала для шанувальників лімітовану модель із незвичним дизайном.

Про новинку компанія Microsoft повідомила на Xbox Games Showcase 2026, розповідає 24 Канал. До 25-річчя бренду Xbox виробник випустить обмежену серію консолей Xbox Series X25 Limited Edition, яка надійде у продаж у листопаді.

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Головною особливістю моделі стане напівпрозорий корпус зеленого кольору. За словами компанії, це перший випадок, коли серійна консоль Xbox отримає подібне оформлення. Такий дизайн відсилає до ранньої історії бренду та добре знайомої фанатам зеленої кольорової гами Xbox.

Попри зовнішні зміни, технічна частина залишилася незмінною. Усередині Xbox Series X25 Limited Edition встановили стандартне апаратне забезпечення Xbox Series X разом із твердотілим накопичувачем обсягом 1 терабайт. Консоль також прикрасять ювілейними елементами оформлення та світними логотипами Xbox зеленого кольору.

Xbox Series X25 Limited Edition – дивитися відео:

Разом із консоллю Microsoft підготувала тематичний бездротовий контролер Xbox Wireless Controller X25 Special Edition, який можна буде придбати окремо.

Контроллер X25 Special Edition / Фото Xbox

Контролер виконали в аналогічному стилі. Він отримав прозорі елементи корпусу та зберіг характерну кольорову схему кнопок і бамперів, яка нагадує оформлення класичних контролерів Xbox. Особливу увагу розробники приділили задній частині пристрою та кришці акумуляторного відсіку. Вони повністю прозорі, завдяки чому користувачі зможуть бачити внутрішню конструкцію та класичний логотип Xbox.

Коли все це можна буде купити? Ювілейні Xbox Series X25 Limited Edition з'являться в магазинах у листопаді 2026 року. Компанія підкреслює, що випустить новинку обмеженим тиражем і лише на окремих ринках. Наразі Microsoft не розкриває вартість консолі та контролера, а також не називає список країн, які отримають доступ до ювілейної серії. Цю інформацію виробник пообіцяв оприлюднити ближче до початку продажів.

Випуск спеціальної версії Xbox виглядає цілком логічним кроком для Microsoft. Консоль Xbox Series X наближається до завершення свого життєвого циклу, а подібні колекційні моделі традиційно допомагають привернути увагу шанувальників бренду та колекціонерів. До того ж прозорі корпуси вже давно мають особливий статус серед фанатів консолей, адже викликають асоціації з культовими пристроями кінця 1990-х та початку 2000-х років.