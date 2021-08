У мережі вже неодноразово з'являлися різноманітні чутки про майбутню гру Firaxis Games. Інсайдери стверджували, що розробники з цієї компанії працюють над стратегією з супергероями Marvel, яка дуже схожа на ігри з серії XCOM.

Виявляється, вони мали рацію, бо Firaxis Games представила саме таку відеогру під час церемонії відкриття gamescom 2021. Отже, Marvel's Midnight Suns – це тактична рольова гра, у якій геймерам потрібно буде захищати Землю від навали нечисті. Відомо, що останніми керує Ліліт – "Матір Демонів", яка прагне повернути в цей світ свого господаря Хтона.

Зупинити її спробує команда з відомих супергероїв та лиходіїв, які об'єдналися заради такої цілі. А очолить цей загін новий персонаж, який був створений спільно з Marvel. Йдеться про Мисливця, якого можна буде окремо налаштовувати (зовнішність та здібності). Відомо, що представники цієї команди повернули його до життя, бо це єдиний герой, який перемагав Ліліт. Один із розробників відзначив, що гра створена за мотивами коміксу з назвою "The Rise of the Midnight Sons" (1992 рік).

Будуть у грі й дуже відомі герої, наприклад, у дебютному трейлері можна побачити Залізну людину, Доктора Стренджа, Росомаху, Блейда та чимало інших. Усіх цих персонажів можна буде прокачувати та адаптувати під свій стиль гри. Також розробники розповіли, що в кожного героя будуть свої унікальні костюми. З цікавого ще варто відзначити, що у відеогрі з'явиться нова бойова система (не схожа на XCOM). Загалом інформації ще дуже мало, хоча вже й відомо, що перший геймплей покажуть 1 вересня.

Реліз відеогри Marvel's Midnight Suns заплановано на березень 2022 року. А вийде вона на всі основні платформи: PC (Steam та Epic Games Store), PlayStation, Xbox та Nintendo Switch. Наостанок варто додати, що ціну розробники поки не називали.

Дебютний трейлер відеогри Marvel's Midnight Suns: відео