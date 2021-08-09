XCOM у всесвіті Marvel: у мережі з'явилася цікава інформація про нову гру від Firaxis Games

У мережі продовжує з'являтися інформація про наступну гру Firaxis Games. Цього разу відомий журналіст Джефф Грабб розповів чимало цікавого про цей інтригуючий проєкт.

Кілька місяців тому в мережі з'явилася інформація про майбутні проєкти компанії 2K Games. Тоді одразу кілька інсайдерів стверджувало, що розробники з Firaxis Games працюють над стратегією з супергероями Marvel, яка дуже схожа на XCOM. Звучить все це дуже дивно, але здається, ця інформація може підтвердитися вже у цьому місяці.

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Варто розпочати з того, що тиждень тому представники 2K Games відзначили, що вже найближчим часом представлять "нову захоплюючу франшизу". А також вони додали, що нова відеогра має вийти вже до кінця цього фінансового року (до 31 березня 2022 року). Щоправда, це вся інформація, якою вирішили поділитися представники цієї компанії.

Допомогти вирішив відомий журналіст Джефф Грабб, який розповів чимало цікавого про цю відеогру. Він відзначив, що Firaxis Games дійсно працює над грою з героями Marvel у стилістиці XCOM. Щоправда, нова відеогра розроблюється не за мотивами цього кіновсесвіту, а тому зіграти за різноманітних відомих супергероїв не вийде.

Джефф розповів, що керувати потрібно буде групою людей з надзвичайними здібностями, а також він додав, що всіх цих персонажів можна буде окремо налаштовувати (як в XCOM). Тобто у відеогрі можна буде створювати своїх унікальних супергероїв. Також журналіст відзначив, що в грі можуть з'явитися якісь елементи містики, наприклад, він згадав про вампірів.

Джефф Грабб припустив, що Firaxis Games офіційно представить свою нову відеогру вже на Gamescom 2021. Варто додати, що цьогоріч ця масштабна виставка пройде з 25 по 29 серпня.

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